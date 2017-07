Ipiranga oferece exames médicos gratuitos para caminhoneiros

Confira o calendário do programa “Saúde na Estrada” e veja o posto mais próximo para realizar exames e deixar a saúde em dia

Além de oferecer combustíveis, produtos de conveniência e serviços automotivos em um só lugar, a rede de postos Ipiranga Rodo Rede realiza, desde 2008, uma importante ação de saúde gratuita, que já beneficiou mais de 400 mil pessoas: o Programa Saúde na Estrada.

A rede iniciou a 10ª edição do projeto no dia 29 de maio e, ao longo deste ano, percorrerá as cinco regiões do país, passando por 18 estados e 78 cidades brasileiras. A estimativa deste ano é beneficiar cerca de 30 mil caminhoneiros, que poderão realizar nos postos Rodo Rede – como são chamados os postos diferenciados de rodovia da Ipiranga – exames de saúde gratuitos, como testes de glicemia, pressão arterial, acuidade visual e vacinas.

O grande destaque desta temporada do Saúde na Estrada é a disponibilidade do teste da balança de bioimpedância, no qual o caminhoneiro pode fazer uma análise completa da avaliação de peso corporal. Além do IMC, exame que possibilita detectar dados, como taxa metabólica, quantidade de água no corpo, massa livre de gordura, controle de gordura e músculos, entre outros indicadores corporais.

“O principal objetivo do programa é atender ao público caminhoneiro, profissional que passa muito tempo nas estradas, distante da família e costuma ter pouco tempo para cuidar da própria saúde. Sabemos que a rotina desta profissão não é fácil, por isso oferecemos serviços de saúde e bem-estar gratuitos, de forma rápida e acessível, no posto Rodo Rede, sem tirar o caminhoneiro do seu itinerário”, afirma Jeronimo Santos, diretor de Varejo da Ipiranga.

Em 2016, o programa contou com mais de 5 mil voluntários, entre profissionais da saúde, policiais rodoviários e estudantes. O Programa realiza a distribuição de material informativo que promove a saúde e a prevenção de doenças com dicas para o profissional da estrada viver melhor. Os caminhoneiros também recebem orientações de conscientização sobre a violência sexual de crianças e adolescentes nas estradas. A Ipiranga é signatária do Pacto na Mão Certa que tem como principal objetivo promover esforços para acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras.

ACOMPANHAMENTO MÉDICO

No Saúde na Estrada, a Ipiranga cadastra todas as pessoas atendidas e arquiva os dados de saúde coletados nos eventos por meio de um sistema de informação exclusivo que acompanha o histórico de atendimento dos participantes, comparando os resultados dos exames novos com os antigos. Este sistema do Saúde na Estrada permite à Ipiranga traçar um panorama das condições de saúde do público caminhoneiro e auxilia a rede a desenvolver novas soluções para o público das estradas.

SERVIÇOS DE BEM ESTAR

O Saúde na Estrada, que conta com apoio de secretarias municipais e estaduais de Saúde e de universidades, é realizado exclusivamente nos Postos Ipiranga Rodo Rede, possui um Espaço ZEN, onde os caminhoneiros podem ter acesso a serviços de massagem e barbearia gratuitos. Neste ano, os participantes do evento ganharão um incentivo extra, uma pontuação de 600 km no programa de fidelidade da Ipiranga, o Km de Vantagens.

Para orientar e engajar ainda mais os caminhoneiros, a Ipiranga faz uso de iniciativas digitais, como a Rádio Km de Vantagens perfil rodovia, com músicas e conteúdos segmentados para o público da estrada, a Tv Rodo Rede com conteúdo sobre promoções e descontos oferecidos pelo Programa Km de Vantagens e dicas relacionadas ao dia a dia dos motoristas, além da página no Facebook “Na estrada com a Ipiranga”, que produz conteúdos relacionados ao universo dos caminhoneiros.

Pensando ainda no bem-estar destes profissionais, a Ipiranga também criou um projeto diferenciado de banheiro para os motoristas das estradas. O Banheiro Rodo Rede tem cabines para banho que garantem a privacidade, música ambiente e uma equipe dedicada, chamada de Time Brilhante, que presta a máxima limpeza e higiene do espaço.

ACADEMIA GRATUITA

Além dos exames médicos, a Ipiranga implantou a Academia Saúde na Estrada, com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas entre os caminhoneiros nos Postos Ipiranga Rodo Rede. Os equipamentos da academia foram desenvolvidos para ambientes abertos e trazem uma série de benefícios como fortalecimento da musculatura, aumento da capacidade cardiorrespiratória e melhoria na coordenação motora. Hoje, são mais de 135 academias nos Postos Ipiranga Rodo Rede, oferecidas gratuitamente.

ESTÍMULO À LEITURA

Desde 2011, a Ipiranga incentiva à leitura das crianças das comunidades que vivem próximo aos Postos Ipiranga Rodo Rede, por meio do projeto Semeando Cidadania. Em parceria com a Fundação Educar Dpaschoal, a Ipiranga apoia este projeto de estímulo à leitura, promovendo a educação para a população como estratégia de transformação social.

A iniciativa tem foco na produção e distribuição, gratuitamente, de livros educativos para crianças e adolescentes, por meio de uma instituição de ensino local indicada pelos revendedores dos postos Rodo Rede, contribuindo assim com a formação dos jovens cidadãos da sua região. Como fruto desta parceria, mais de 12 mil livros paradidáticos foram doados ao longo de 2016.

CALENDÁRIO

Dia 04 de julho, das 8h00 ás 17h00, em Ibiraçu, no Espírito Santo, no Posto Pedra Branca.

SERVIÇOS OFERECIDOS

Verificação da Pressão Arterial;

Verificação da Glicose;

Bioimpedância;

Nutricionista;

Médica;

Vacinas de Febre Amarela, Tétano e Hepatite B, Tríplice Viral e Gripe;

Teste de Visão;

Informações sobre Dst’s;

Cinema Rodoviário.

PARCEIROS

Secretaria Municipal de Saúde de Ibiraçu/ES;

ESFA – Escola Superior São Francisco de Assis de Santa Teresa/ES;

Polícia Rodoviária Federal;

Concessionária Eco101.

PROGRAME-SE!

Em: Ibiraçu/ES – Dia 04 de Julho de 2017.

Horário das 8h00 às 17h00.

No Posto Pedra Branca.

Na Rodovia BR 101, Km 210, S/n – Pedra Branca.

Por Saúde na Estrada. – Katyuscia A. de Mattos