MAQUIAGEM COM GLITTER: LINHA DE PRODUTOS MAIS PIGMENTADOS

Conheça a JD Glow, linha de maquiagem cheia de glitter!

Nós do VilaMulher AMAMOS maquiagem com glitter! Mas também sabemos que encontrar maquiagens de qualidade e que não percam o glitter é mais do que um desafio, é uma MISSÃO! Afinal, todos sabemos que nem sempre as fotos de divulgação ficam iguais a nossa própria maquiagem, feita em casa.

A sorte é que encontramos uma marca que está bombando no Instagram que está conseguindo efeitos incríveis com glitter que ninguém alcançou até agora, e o melhor, foi criada por mulheres! A JD Glow , marca independente criada em 2015, aceitou o desafio de desenvolver vários tipos de make de alta pigmentação, e ganhou a internet com suas criações. Com preço acessível (a média é US$ 15) e entrega no mundo inteiro, elas estão constantemente repondo o estoque por causa da grande demanda. E não é de se adimirar, viu? Os produtos são MA-RA-VI-LHO-SOS!

O carro-chefe é o batom líquido com glitter, mas as sombras, os batons cremosos e os iluminadores também fazem sucesso, principalmente nas versões metalizadas. A marca garante que não testa em animais, e ainda possui algumas opções veganas, discriminadas no site. Quem amou?

Por Vila Mulher.