Sabrina Petraglia adota cabelo curtinho para nova personagem

Sabrina Petraglia surgiu com os fios bem mais curtos em um clique no seu Instagram. O novo visual é para sua personagem Olímpia em Tempo de Amar, próxima novela das seis da Globo, como ela mesma esclareceu na legenda. Segundo a colunista Patrícia Kogut, ela se envolverá com o personagem de Marcello Melo Jr e, por meio deles, a trama abordará o racismo nos anos 1920. Em entrevista, a atriz não pôde dar muitos detalhes do papel, mas contou que se trata de uma jovem muito culta que volta para o Brasil depois de estudar em Paris. Quanto à mudança na aparência, ela revelou que não teve apego:

– Eu topei mudar na hora. Depois, bateu um medo por não saber se ia ficar bom. Mas adorei, estou apaixonada. Só tive cabelo curto quando era novinha. Agora vai ser difícil deixar crescer novamente.

A mudança ainda serviu para deixar para trás Shirlei, seu papel em Haja Coração:

– Muita gente ainda fala comigo por causa desse papel. Estou bem diferente e acho que as pessoas não vão me reconhecer. E as duas personagem também têm personalidades bem distintas.

Folha Vitória.