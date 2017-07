Semana continua chuvosa e fria em boa parte do Espírito Santo

Desde o inicio do inverno pode-se notar a mudança constante de temperaturas, e os capixabas têm vividos dias mais frios e chuvosos. Em julho não deve ser diferente e a primeira semana do mês começou com uma segunda-feira (3) alcançando recorde mínimo de temperatura – 16ºC. Para a terça-feira (4) a previsão é de frio e pouco sol, de acordo com o Incaper. O instituto afirma ainda que nos próximos dias será, também, de temperaturas amenas em todo Espirito Santo.

Com um fim de semana marcado por ventos fortes e chuvas constantes, as cidades que tiveram maiores acumulados de chuva (em mm) foram Guarapari (38.99), Viana (17.4) e Marechal Floriano (15.6). Nas ultimas 24 horas os três municípios e os demais capixabas tiveram acumulado inferior a 15mm, mas não houve registro de ocorrência.

O Governo do Espírito Santo, por meio de suas autoridades de segurança, não emitiram qualquer alerta. Mas, caso a população precise, vale salientar que qualquer desastre deve ser comunicado à Defesa Civil pelo numero 199.

Previsão do tempo por região

Região da Grande Vitória

04/07/2017 – Terça-feira com muitas nuvens e chuva ao longo do dia. O vento sopra com até moderada intensidade. Temperatura mínima de 15 °C e temperatura máxima de 22 °C. Em Vitória, mínima de 17 °C e máxima de 24 °C.

05/07/2017 – Quarta-feira com muitas nuvens e chuva ao longo do dia. O vento sopra com até moderada intensidade. Temperatura mínima de 17 °C e temperatura máxima de 24 °C. Em Vitória, mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.

Região Nordeste

04/07/2017 – Terça-feira com muitas nuvens e chuva ao longo do dia. O vento sopra com até moderada intensidade. Temperatura mínima de 14 °C e temperatura máxima de 25 °C.

05/07/2017 – Quarta-feira com muitas nuvens e chuva ao longo do dia. O vento sopra com até moderada intensidade. Temperatura mínima de 16 °C e temperatura máxima de 26 °C.

Região Norte

04/07/2017 – Terça-feira com muitas nuvens, sem chuva. Temperatura mínima de 14 °C e temperatura máxima de 23 °C.

05/07/2017 – Quarta-feira com muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos na metade leste da região. Temperatura mínima de 14 °C e temperatura máxima de 26 °C.

Região Sul

04/07/2017 – Terça-feira com muitas nuvens e chuva ao longo do dia, exceto nas proximidades do Caparaó. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral da região. Nas baixadas, temperatura mínima de 14°C e temperatura máxima de 22 °C. Nas áreas altas, mínima de 11 °C e máxima de 22 °C.

05/07/2017 – Quarta-feira com muitas nuvens e chuva ao longo do dia na metade leste da região. O vento sopra com até moderada intensidade. Nas baixadas, temperatura mínima de 14 °C e temperatura máxima de 23 °C. Nas áreas altas, mínima de 11 °C e máxima de 23 °C.

Região Serrana

04/07/2017 – Terça-feira com muitas nuvens e chuva em alguns momentos no leste da Região. Nos trechos menos elevados, mínima de 12 °C e máxima de 20 °C. Nas áreas altas, temperatura mínima de 9 °C e temperatura máxima de 16 °C.

05/07/2017 – Quarta-feira com muitas nuvens e chuva em alguns momentos no leste da Região. Nos trechos menos elevados, mínima de 12 °C e máxima de 21 °C. Nas áreas altas, temperatura mínima de 10°C e temperatura máxima de 18 °C.

Folha Vitória.