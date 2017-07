Alimentos mais consumidos pelas famílias capixabas ficaram 5,85% mais barato

No mês de junho o valor da cesta de alimentos consumidos pela classe média capixaba sofreu queda média de 2,36%. A redução foi influenciada, sobretudo, pelo recuo expressivo nos preços de várias frutas e legumes, como tomate, batata inglesa, cenoura, cebola, banana prata, maracujá e laranja pera. Os dados são de pesquisa coordenada pelo professor Paulo Cezar Ribeiro da Silva.

Junho foi o terceiro mês de queda consecutiva registrada no índice, pois em abril o recuo foi de 0,38% e em maio foi de 1,39% (-4,08% no ultimo trimestre de 2017). No 1º semestre de 2017 a queda média está em 3,63% e no acumulado de 12 meses chegou a -5,85%.

A boa safra de grãos (cereais, leguminosas e oleaginosas) prevista para o ano e o aumento da oferta de frutas em função do clima nas regiões produtoras são as principais causas do recuo de preços. O custo médio da cesta pesquisada pelos alunos em junho/17 foi de R$ 1.628,63, representando um decréscimo de R$ 97,44 em relação ao mês de julho/16 que teve registro de R$ 1.665,60 no custo.

COMPORTAMENTO DOS PREÇOS

Nos últimos doze meses, 16 produtos da cesta tiveram recuo de preços e 14 tiveram majoração. No entanto, se considerada avaliação no primeiro semestre de 2017, o número de itens em queda de preço é maior: 19, enquanto apenas onze ficaram mais caros. As maiores altas e as maiores baixas observadas nos preços dos itens da cesta podem ser destacadas, conforme a seguir:

MAIORES QUEDAS DE PREÇOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

Leite integral em caixa (-37,8%): Em jul./16 o litro do produto era vendido por R$ 4,45 e em jun./17 saiu por R$ 2,77;

Em jul./16 o litro do produto era vendido por R$ 4,45 e em jun./17 saiu por R$ 2,77; Feijão preto tipo I (-27,6%): Em jul./16 o quilo do produto era vendido por R$ 7,94 e em jun./17 saiu por R$ 5,72;

Em jul./16 o quilo do produto era vendido por R$ 7,94 e em jun./17 saiu por R$ 5,72; Batata inglesa (-48,6%): Em jul./16 o quilo do produto era vendido por R$ 5,68 e em jun./17 saiu por R$ 2,92;

Em jul./16 o quilo do produto era vendido por R$ 5,68 e em jun./17 saiu por R$ 2,92; Banana prata (-20,1%): Em jul./16 o quilo do produto era vendido por R$ 4,57 e em jun./17 saiu por R$ 3,65;

Em jul./16 o quilo do produto era vendido por R$ 4,57 e em jun./17 saiu por R$ 3,65; Maracujá azedo (-31,8%): Em jul./16 o quilo do produto era vendido por R$ 6,33 e em jun./17 saiu por R$ 4,32;

Em jul./16 o quilo do produto era vendido por R$ 6,33 e em jun./17 saiu por R$ 4,32; Queijo muçarela fatiado (-15,4%): Em jul./16 o quilo do produto era vendido por R$ 29,81 e em jun./17 saiu por R$ 25,24;

Em jul./16 o quilo do produto era vendido por R$ 29,81 e em jun./17 saiu por R$ 25,24; Óleo de soja (-11,7%): Em jul./16 o litro do produto era vendido por R$ 3,75 e em jun./17 saiu por R$ 3,32.

Em jul./16 o litro do produto era vendido por R$ 3,75 e em jun./17 saiu por R$ 3,32. Tomate comum (-11,3%): Em jul./16 o quilo do produto era vendido por R$ 4,39 e em jun./17 saiu por R$ 3,90

PRODUTOS COM TENDÊNCIA DE QUEDA DE PREÇOS NOS PRÓXIMOS MESES:

Leite em pó instantâneo: o preço subiu muito até maio/17 e a partir de jun/17 a tendência é de queda para os próximos dois meses;

o preço subiu muito até maio/17 e a partir de jun/17 a tendência é de queda para os próximos dois meses; Peito de frango congelado: o preço subiu muito até dez de 2016. No primeiro semestre de 2017 sinaliza queda de 2,3% e o preço deve cair um pouco mais nos próximos meses;

o preço subiu muito até dez de 2016. No primeiro semestre de 2017 sinaliza queda de 2,3% e o preço deve cair um pouco mais nos próximos meses; Laranja pera: o preço subiu muito até abril, chegando a ultrapassar os R$3,00 o quilo, agora a tendência é voltar aos preços normais em torno de R$ 2,30 a R$ 2,50;

o preço subiu muito até abril, chegando a ultrapassar os R$3,00 o quilo, agora a tendência é voltar aos preços normais em torno de R$ 2,30 a R$ 2,50; Leite condensado: o preço subiu muito até abril, chegando a ultrapassar os R$6,00 a lata. A tendência é de queda desde maio;

PRODUTOS COM TENDÊNCIA DE ALTA DE PREÇOS NOS PRÓXIMOS MESES:

Ovo de galinha

Pó de café

Mamão papaia

Achocolatado

Na família padrão da classe média capixaba com 2 adultos e 2 crianças o poder aquisitivo considerado está na faixa entre 3 a 10 salários mínimos. Esse Relatório de Pesquisa corresponde a 125ª edição referente ao Projeto de Pesquisa da cesta básica da classe média capixaba. A pesquisa de campo foi realizada através de uma amostra composta de 20 lojas de importantes redes de supermercados da Região Metropolitana da Grande Vitória (Supermercados EPA, Extrabom, Extraplus, Carone, OK super atacado, Schowambach, São José, Perim e Wal Mart), sob a supervisão do Coordenador de Extensão e Projetos Especiais da Faculdade Doctum de Vitória, professor Paulo Cezar Ribeiro da Silva.

ESHOJE.