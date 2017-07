Chris Flores comenta perda de bebê e revela

Eu já quis ter outro, já tentei, não consegui… Nesse meio do caminho, eu tive uma gravidez e perdi o bebê

Chris Flores tem uma união estável há 13 anos com Ricardo Côrrea, mas já revelou que às vezes ainda pensa em se casar, mesmo se considerando velha demais para isso. E a bela pode estar pensando também em aumentar a família! Com um único filho, Gabriel de 11 anos de idade, ela revelou em entrevista a Matheus Mazzafera, no canal da Vogue, que está tranquila com relação a uma próxima gravidez:

– Eu já quis ter outro, já tentei, não consegui… Nesse meio do caminho, eu tive uma gravidez e perdi o bebê. É terrível né, porque você fica com aquela sensação de impotência total e eu acho que fui deixando levar, deixando levar, o tempo passou e, hoje, eu me sinto tranquila se não tiver mais um filho…

Contudo, isso não significa que não pense em alternativas para fazer a família crescer:

– Eu tenho uma cabeça muito aberta para adoção. Eu acho que isso vai acabar acontecendo na nossa vida, porque a gente já conversou bastante sobre isso. Eu gostaria de adotar, inclusive, crianças mais velhas. Para que a gente pudesse mostrar que amor não é só o que você gera na sua barriga. Amor de mãe e filho é criação pura. Tem pessoas que as vezes adotam uma outra pessoa da família. A vó, a tia, a madrinha, como mãe. Às vezes, a pessoa que gera não tem esse amor para dar para o filho, abandona, vende.

Que linda atitude, não? Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, recentemente, deram entrada em um processo de adoção no Brasil, depois de terem adotado a queridíssima Titi no Malawi.

