EDP Brasil se destaca entre as cinco empresas mais inovadoras do setor elétrico

Empresa foi reconhecida no ranking do anuário Valor Inovação Brasil, organizado pelo Valor Econômico em conjunto com a Strategy&

São Paulo, 04 de Julho de 2017 – O anuário Valor Inovação destacou a EDP Brasil, empresa que atua nas áreas de geração, transmissão, distribuição, comercialização e soluções em energia, como uma das cinco companhias mais inovadoras do setor elétrico, reconhecendo o compromisso da Companhia com o desenvolvimento de tecnologias avançadas e a transformação digital. O ranking, organizado pelo Valor Econômico em conjunto com a Strategy&, consultoria de estratégia do grupo PwC, selecionou 150 destaques empresariais.

“A inovação é um dos pilares estratégicos da EDP Brasil e no último ano intensificamos nossa atuação, por isto, o prêmio é para nós o reflexo dos recursos e do trabalho investidos na área. Este reconhecimento mostra que estamos no caminho certo”, avalia Lívia Brando, gestora executiva de inovação da Empresa. “Para dar alguns exemplos, este ano estamos consolidando nossa estratégia de inovação aberta com diversas iniciativas como a EDP Starter Brasil, que apoia o ecossistema empreendedor através da aproximação com startups. Além disso, demos início a um importante programa de Robotização de Processos dentro da Companhia”, complementa.

A empresa trouxe pela primeira vez ao Brasil o programa de desenvolvimento de startups, o EDP Starter. Sucesso na Europa desde 2012, a iniciativa tem como objetivo auxiliar empreendedores com projetos em estágio inicial, que tenham soluções capazes de serem adaptadas para o setor elétrico. As inscrições para o processo seletivo estão abertas por meio do site: www.edpstarterbrasil.com.br.

Pioneira do setor elétrico na utilização de robôs para realizar atividades internas, a EDP Brasil criou neste ano um Centro de Excelência em Robotização (CER). O CER será responsável pela governança de todo o processo de robotização. Funcionará como um núcleo de treinamento para que os colaboradores da Companhia aprendam a identificar quais processos são viáveis para a automação.

Dentro da estratégia de aproximação com o ambiente de startups brasileiro, a EDP conta ainda com os concursos globais Free Electrons e EDP Open Innovation, que segue com inscrições abertas no https://edpopeninnovation.edp.pt/.

Por Thiago Moreno.