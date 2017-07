Férias de Julho: os benefícios do descanso para a saúde da garotada

O mês de julho é bastante esperado pelos estudantes. Entre uma semana e 15 dias, as escolas promovem as férias do meio do ano, e segundo especialistas, esse tempo é fundamental na saúde da garotada. O descanso é necessário para repor as energias e enfrentar a outra metade do ano letivo. De acordo com a psicóloga Náira Delboni, da Unimed Vitória, muitas crianças e adolescentes apresentam dificuldades para dormir, perda de apetite, diminuição da disposição e cansaço em excesso, devido as atividades realizadas ao longo ano.

Além da escola, é comum as atividades de reforço nas disciplinas escolares e extracurriculares. Por isso, as férias são necessárias. “Cada pessoa tem um tempo necessário para repor suas condições de calma, concentração e foco. Isso é essencial em várias profissões e também para estudantes, que apresentam uma jornada intensa”, avalia Naíra.

A pressão em cima das crianças e adolescentes para se ocuparem durante o período de férias podem não ser benéfico à saúde mental e física. Este momento é quando os pais ficam preocupados de como preencher o tempo da criança e adolescente. Esse período é ideal para deixar que elas possam escolher o que querem fazer, ou, até mesmo, não fazer nada.

O descanso e a falta de obrigatoriedade em lidar com as responsabilidades do dia-a-dia da uma resposta rápida ao organismo como relaxamento, melhora do sono, maior ânimo e disposição. “Percebe-se que ocorre uma melhorada do humor, energia e disposição, além da melhoria na qualidade do sono, o que proporciona uma sensação de bem-estar que pode prolongar-se por alguns meses”, disse Náira.

De acordo com a terapeuta Graziele Marchito, esse tempo é o de maior integração da família, onde, os pais devem olhar para seus filhos, passar maior tempo com eles. “Momento para olharem para seus filhos e perceberem o que passa por traz da criança e o que podem fazer para suprir suas necessidades, geralmente são coisas pequenas, como, atenção, cuidados e estar presente”, disse.

É importante o acompanhamento dos pais nas rotinas do filho e se conseguirem tirar férias no mesmo período, os benefícios são ainda maiores. Ficar durante um longo período sem descanso pode afetar o corpo e emocional. Sintomas como esgotamento mental, irritabilidade, ansiedade e depressão, são alguns dos que o corpo e mente sinalizam. (informações de Matheus Zardini)

