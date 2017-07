Inscrições para 300 vagas em cursos gratuitos seguem até o próximo domingo

Dentre as opções de cursos estão recepcionista, decoração de unhas e fotógrafo. Os cursos serão oferecidos em bairro de Cariacica. As inscrições podem ser feitas pela internet

Foram abertas, na última terça-feira ( 04), as inscrições para 300 vagas em cursos gratuitos para quem deseja se qualificar profissionalmente. A ação faz parte do programa OportunidadES. As vagas são para o núcleo de Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, e os candidatos podem se inscrever até o próximo domingo (09).

As inscrições para concorrer às vagas podem ser feitas nos sites www.direitoshumanos.es.gov.br e www.oportunidades.es.gov.br. As aulas serão ofertadas pelo Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, e serão realizadas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Teotônio Brandão Vilela.

“São mais oportunidades chegando até jovens que terão a chance de construir uma nova trajetória, com cursos de qualidade, gratuitos e que atendem a demandas dessas comunidades. O Ocupação Social buscou, primeiro, ouvir desses jovens o que eles querem, para retornar com um leque de opções em qualificação, cultura, esporte, empreendedorismo e renda”, salienta o secretário de Direitos Humanos, Julio Pompeu.

Formação

Estão confirmados 10 cursos gratuitos e entre as opções estão Porteiro, Customização, Almoxarifado, Fotógrafo, Decoração de Unha, Recepcionista, entre outros. Cada curso terá uma turma, com 30 vagas, e carga horária de 40 horas/aula. “O formato escolhido para os cursos tem o objetivo de incentivar a economia criativa e levar oportunidades, de modo que as pessoas possam empreender e gerar renda”, destaca o secretário da Secti, Vandinho Leite.

Requisitos

São pré-requisitos para concorrer a uma das 300 vagas ter pelo menos 16 anos de idade, residir no município onde o curso será realizado e ter o Ensino Fundamental II Incompleto (podendo ser matriculado o aluno que comprovar saber ler, escrever e efetuar operações matemáticas básicas). Lembrando que no ato da inscrição, o candidato deverá optar por apenas um curso.

A classificação dos candidatos vai levar em consideração o local de moradia, em especial para moradores de bairros do Ocupação Social; a idade, com preferências para jovens de 16 a 24 anos, foco principal do programa; entre outras questões de caráter social, como escolaridade, trabalho e renda.

Resultado

As listas dos classificados e suplentes serão divulgadas no dia 12 de julho, nos mesmos sites de inscrição (www.direitoshumanos.es.gov.br e www.oportunidades.es.gov.br). O resultado de classificação também será disponibilizado no local de realização do curso, a Escola Estadual Teotônio Brandão Vilela, que fica na Avenida República, em Nova Rosa da Penha II, Cariacica.

Matrícula

A matrícula deverá ser realizada no primeiro dia de aula, previsto para acontecer no dia 19 de julho. O candidato selecionado precisa apresentar um documento original com foto (identidade ou carteira de trabalho) e cadastro de pessoa física (CPF), uma cópia de comprovante de residência e a assinatura da ficha de matrícula, que será distribuída no primeiro dia de aula.

Mais vagas

Até o final do ano serão abertas mais 4,2 mil oportunidades. Dessas, 2,1 mil já estão definidas e serão distribuídas para mais seis núcleos, com 300 vagas cada, nos bairros de Flexal II, em Cariacica; São Torquato e Boa Vista, em Vila Velha; Novo Horizonte e Central Carapina, na Serra; e Nova Palestina, em Vitória.

Informações

Os cursos, as vagas e a carga horária estão na tabela abaixo. Informações adicionais podem ser checadas no edital, já disponível (inserir link) ou solicitadas pelo e-mail ocupacaosocial@sedh.es.gov.br.

Folha Vitória.