Pastoral da Educação de Ibiraçu convida professores para Projeto de Reforço Escolar

A Pastoral da Educação da Paróquia São Marcos, de Ibiraçu, quer colocar em prática uma importante iniciativa: o Projeto de Reforço Escolar.

Trata-se de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação com o objetivo de proporcionar aos alunos do terceiro ano do ensino fundamental a oportunidade para que eles desenvolvam habilidades que se encontram em defasagem.

Para que a implantação do projeto seja possível, os organizadores contam com a participação voluntária de professores em atividade e aposentados. Os educadores interessados em integrar esse time podem entrar em contato com a secretaria paroquial pelos telefones (27) 3257-1381 e 99771-0516.

Por Fernanda Farina Fraga – Assessoria de Comunicação – Diocese de Colatina (ES)