Umidade marítima mantém chuva e baixas temperaturas no Espirito Santo

O tempo frio e a chuva que atingem o Espírito Santo desde o último fim de semana, provocando recorde de temperaturas baixas, vão continuar no estado. Vitória teve recorde de temperatura chegando a 16,0°C nesta terça-feira (4), após ter atingido 16,1ºC na tarde de segunda (3). Mas a menor temperatura registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia no Espirito Santo (INMET-ES) foi em Santa Teresa, que alcançou a mínima de 9,1°C também nesta terça.

A previsão para quarta-feira (5) é de chuva ao longo do dia no extremo norte e por toda a faixa leste do estado, e os ventos irão soprar com intensidade moderada na faixa litorânea. Porém, a Marinha Brasileira emitiu avisos de mar grosso, vento forte e ressaca de ondas com 2,5m a 3,0m até o dia 5 de julho.

As chuvas atingem, sobretudo, a região metropolitana da Grande Vitória, mas foi na cidade de Santa Teresa que provocou uma queda de barreira. A ocorrência, porem, foi constatada rapidamente pela Defesa Civil Municipal, que isolou a área para a desobstrução da rodovia evitando qualquer acidente.

As temperaturas chegaram abaixo de zero na região do pico da Bandeira, no parque nacional do Caparaó, na divisa dos estados de Minas Gerais e do Espirito Santo, no inicio da manhã o frio intenso fez com que formassem grandes pedras de gelos e sincelo.

O Governo do Espirito Santo, por meio das suas autoridades de segurança, não emitiram qualquer alerta. Em caso de qualquer ocorrência, ela deve ser comunicada a Defesa Civil pelo numero 199. (Matheus Zardini)

Previsão do tempo para esta quarta (5)

Na Grande Vitória terá muitas nuvens e chuvas ao longo do dia, com a temperatura mínima de 17°C e máxima de 24°C.

Na Região Serrana terá muitas nuvens e chuvas ao longo do dia, coma temperatura mínima de 11°C e máxima de 21°C. Nas áreas altas terá temperatura mínima de 9°C e máxima de 18°C.

Na Região Norte, terá muitas nuvens com chuvas ao longo do dia, temperatura mínima de 16°C e máxima de 25°C.

Na Região Noroeste, muitas nuvens sem chuvas, temperatura mínima de 13°C e temperatura máxima de 25 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens com chuva, temperatura mínima de 15°C e temperatura máxima de 25°C

ESHOJE.