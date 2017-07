Vitória tem madrugada mais fria do ano e região do Caparaó registra 5°C

Novo recorde de frio pode ser registrado ainda nesta terça-feira, segundo o Climatempo. Uma grande massa de ar polar atua sobre o Estado e o frio deve continuar até o próximo sábado (08)

A capital capixaba bateu novamente recorde de frio durante a madrugada desta terça-feira (4), ao registrar 16° C. O anterior foi na madrugada da última segunda-feira (3), que registrou 16,1°C. Segundo o Climatempo, antes disso foi registrado 16,2°C nos dias 13 de maio, 20 de junho e 1 de julho.

Na medição oficial, o município que teve a menor temperatura no Espírito Santo foi Santa Teresa, na Região Serrana, com 9,1° C, de acordo com o instituto. Mas moradores da região do Caparaó registraram 5°C em um termômetro da localidade. Temperaturas baixas também apareceram em outros municípios capixabas, como Vila Velha (14,6°C), Afonso Cláudio (11°C), Alegre (10,7°C) e Venda Nova do Imigrante (10°C).

Ainda segundo informações do Climatempo, há possibilidade da tarde desta terça-feira registrar recorde frio na capital capixaba. Isso acontece por conta de uma grande e forte massa de ar de origem polar, que vem derrubando a temperatura desde o sábado (1).

O instituto informou também que os recordes já eram esperados pelos meteorologistas e vão ocorrer outras vezes até o fim desta semana. Os dias serão marcados por noites frias e tardes com temperaturas amenas também em todo o Estado.

