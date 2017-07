Agenda Cultural: Raça Negra, Costa Gold, Haikaiss e Black Alien agitam o fim de semana

Quem ainda não se programou para curtir o final de semana já pode ficar por dentro das melhores atrações selecionadas pelo Folha Vitória. Não deixe de conferir!

Sexta-feira chegou e com ela a melhor programação para aproveitar o fim de semana. Para começar, dois eventos prometem agitar a Grande Vitória. Acontece no Ilha Shows, em Vitória, o primeiro Festival Itinerante de Rap do País. Na Serra, o Botecão Vitória agita com Raça Negra, Banda Dublin, Saulo Simonassi , Sambadm e muito mais.

Para quem gosta de samba e pagode, a curtição começa com Pagode da Fazendinha e Terraço Rosário. Prefere sertanejo? Wood´s, Wanted Pub e Empório Royal Club são ótimas opções. Mas sexta também é dia de “baladinha” na Swingers e Villa Bohemia.

O sábado (08) está repleto de eventos imperdíveis! As bandas Banda Supersom e Guri Som agitam na Festa de Aniversário do Clube ARCI; Nandinho e Nego Bam na Villa Bohemia. Além disso, você pode curtir os diversos eventos de samba, pagode e sertanejo.

Para finalizar o fim de semana o domingão chega com o Rock da Tarde no Barrerito, o evento Domingueira do Forró no Clube Arci e a tradicional Domingueira do Eskolacho.​

E que tal ficar por dentro das principais programações da Grande Vitória? Então não deixe de conferir o Blog Na Balada! .Prefere cinema? Veja as estreias que agitam as telonas.

Confira a agenda completa!

Sexta-Feira (07)

Botecão Vitória – Roda de Boteco

Atração: Banda Dublin + Saulo Simonassi + Sambadm + Macucos + Yumi + Marcelo Ribeiro + Regional da Nair

Horário: 17h

Endereço: Pavilhão de Carapina, Rodovia do Contorno- Jardim Carapina, Serra

Pagode da Fazendinha

Atrações: Samba Junior, Sem Limites e Chopp Samba

Horário: 22h00

Endereço: Rodovia Serafim Derenzi, Vitória

​Informações: 99930-0312

Flow Brasil

Local: Ilha Shows

Atrações: Cacife Gold, Haikaiss, 3030, Djonga, Black Alien

Horário: 22h00

Endereço: Alameda Ponta Formosa, 350 – Praia do Canto, Vitória

Informações: 3224-3726

Swingers – Projeto Quinto Horário

Atrações: Pedro e Lucas + Baile Beats + Jongô + Rayanne Santana + Rômulo Aranttes

Horário: 22h

Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 1297, Vitória

Informações: 99966-8649

Wood’s Vitória – It’s House Time

Atrações: Leonan Marcondes + Pedro Mendes & Manoel

Endereço: Av. Dante Michelini, 301, Vitória

Informações: 3019-6060

Terraço Rosário – Sexta Retrô

Atrações: Samba Retrô + Batucada Boa + Tiago Costa

Horário: 23h00

Endereço: Rua Barão de Itapemirim 200,Centro, Vitória

Informações: 3022-6886

***Open Bar de vodka energético até as 00H

Degusta Country – Sexta Universitária

Atração: Rony & Ricy + Marcus e Michel

Horário: 22h

Endereço: Av. Edgar Gonçalves, Campo Grande, Cariacica

Informações: 99590-5869

Villa Bohemia – After Aviões

Atrações: Djean Do Pcb + Breno & Bernardo

Horário: 23h

Endereço: Rua Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha

Informações: 3075-0404 / 3075-0101

Empório Royal Club

Atrações: Renata Ribeiro + Dj Flavinho

Horário: 22h

Endereço: AV. Espírito Santo, Jardim América, Cariacica

Informações: 99822-3400

Barrerito

Atrações: Dupla Rian e Rodrigo

Horário: 20h00

Endereço: Rua das Cruzadas, 06, Cariacica

Informações: 99510-6969

Wanted Pub – Sexta Fire

Atrações: Felipe Ribeiro + Jean e Juliano

Horário: 22h

Endereço: R. Manoel Gonçalves Carneiro, Praia do Canto, Vitória

Informações: 3207-6560

Casa de Bamba

Atração: Raimundo Machado Trio – Samba de Raiz

Horário: 20h

Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória

Sábado (08)

Botecão Vitória – Roda de Boteco

Atração: Raça Negra + Reis da Noite (RDN) + Samba Terno + Bateria Boa Vista + Babulina + Derengos + Kalifa

Horário: 14h

Endereço: Pavilhão de Carapina, Rodovia do Contorno- Jardim Carapina, Serra

Festa de Aniversário do Clube ARCI

Atrações: Banda Supersom + Banda Guri Som

Horário: 22h

Endereço: Pça. Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha

Informações: 3229-2353

Swingers

Atrações: João Fellipe & Rafael + DJ Thales Gonzalez + Dione & Thiago + Los Penetras

Horário: 22h

Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 1297, Vitória

Informações: 99966-8649

Wood’s Vitória

Atrações: Rony & Ricy + Alan Venturin

Endereço: Av. Dante Michelini, 301, Vitória

Informações: 3019-6060

Terraço Rosário – Samba SIM

Atrações: Duduzinho + Emerson Xumbrega

Horário: 16h00

Endereço: Rua Barão de Itapemirim 200,Centro, Vitória

Informações: 99777-1018

Terraço Rosário – Pagode do Terraço

Atrações: D’bem com a vida + Garotos da Praia

Horário: 22h00

Endereço: Rua Barão de Itapemirim 200,Centro, Vitória

Informações: 99777-1018

Degusta Country – Sertanejo

Atração: Daniel Caon + Júnior Ceará

Horário: 22h

Endereço: Av. Edgar Gonçalves, Campo Grande, Cariacica

Informações: 99590-5869

Villa Bohemia

Atrações: Nandinho & Nego Bam

Horário: 22h

Endereço: Rua Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha

Informações: 3075-0404 / 3075-0101

Empório Royal Club

Atrações: Michele Freire + Dj Flavinho

Horário: 23h

Endereço: AV. Espírito Santo, Jardim América, Cariacica

Informações: 99822-3400

Nova Clube

Atrações: Reis da Noite (RDN) + Zé Felipe & Romário

Horário: 22h

Endereço: R. Manoel Gonçalves Carneiro, Praia do Canto, Vitória

Informações: 3022-6886

Barrerito

Atrações: Richard Viana

Horário: 20h00

Endereço: Rua das Cruzadas, 06, Cariacica

Informações: 99510-6969

Casa de Bamba

Atrações: Felipe Ribeiro e Thiago Teté

Horário: 22h

Endereço: R. Manoel Gonçalves Carneiro, Praia do Canto, Vitória

Informações: 3207-6560

Wanted Pub

Atrações: Felipe Ribeiro e Thiago Teté

Horário: 22h

Endereço: R. Manoel Gonçalves Carneiro, Praia do Canto, Vitória

Informações: 3207-6560

Domingo (09)

Barrerito – Rock da Tarde

Atrações: Sambadm + Djean do Pcb + Rian & Rodrigo

Horário: 14h00

Endereço: Rua das Cruzadas, 06, Cariacica

Informações: 99510-6969

Point Eskolacho – Pagode de Férias

Atrações: Samba Júnior + Leq Samba

Horário: 22h

Endereço: Rua Manoel Liberato,22, Andorinhas

Informações: 99802-0773

*Open Bar de Vodka+energético até 00hs

Domingueira do Forró – Clube Arci

Local: Edinho & Luar do Sertão e banda Sabor de Mel

Horário: 22h

Endereço: Pça. Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha

Informações: 3229-2353

Arraiá do UP

Local: Ilha Shows

Atrações: Breno & Bernardo

Horário: 18h00

Endereço: Alameda Ponta Formosa, 350 – Praia do Canto, Vitória

Informações: 3224-3726

Villa Bohemia

Atrações: Menor do Chapa (RJ), Andrézinho do Complexo, Sambadm, SambaSoul e DJ Márcio Santos

Horário: 19h

Endereço: Rua Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha

Informações: 3075-0404 / 3075-0101

Folha Vitória.