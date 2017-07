Frio também exige cuidados: Confira dicas para tratar do cabelo e pele durante o inverno!

Se você acha que os cuidados com a pele e o cabelo devem ter tomados apenas no verão, se engana. Durante os dias frios também é necessário

O vento e as temperaturas baixas que atingiram o Espírito Santo nos últimos dias surpreenderam os capixabas. Os casacos e as botas foram retirados do armário, mas poucas pessoas se atentam para os cuidados básicos com a pele e os cabelos, que ficam muito prejudicados com o frio.

Segundo a cabeleireira Natália Rocha, o banho quente é o grande vilão dos cabelos nesse período. Isso porque ele diminui o óleo do couro cabeludo, que protege e lubrifica os fios. O resultado é um cabelo ressecado e quebradiço. Nesse caso, a principal dica é lavar os cabelos com água morna.

Mas engana-se quem pensa que o banho quente é inimigo apenas dos cabelos. Ele também prejudica a pele. “Como há uma dificuldade no banho mais frio, a melhor opção é tomar um banho morno e mais rápido. O uso do sabonete também precisa ser controlado. Ele pode aumentar o ressecamento da pele”, explicou a esteticista Jessica Caline.

Confira cinco dicas para cuidar da pele e do cabelo no inverno

– Banho morno: Reduzir a temperatura e o tempo no banho são essenciais para evitar o ressecamento da pele e dos cabelos.

– Hidratação: O inverno aumenta naturalmente o ressecamento e é necessário reforçar a hidratação. Para os cabelos, máscaras adequadas devem ser aplicadas semanalmente. No corpo, creme hidratante com uso diário.

– Aumentar o consumo de água: Com as temperaturas mais amenas, é comum reduzirmos a ingestão de água. Porém, como há um ressecamento da pele e dos cabelos nesse período, esse consumo deve ser aumentado para haver um equilíbrio.

– Não se esqueça do filtro solar: Os dias não estão ensolarados, mas é preciso caprichar no uso do filtro solar. A presença dos raios UV prejudica a pele.

– Aposte nos tratamentos estéticos: Esse é o melhor período para cuidar da pele. Como não a presença do sol, reduz-se a possibilidade de manchas.

Folha Vitória.