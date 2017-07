Adele pode cantar música-tema do próximo filme de James Bond

Adele mais uma vez colocará o vozeirão para jogo na canção-tema do próximo longa da franquia

Se você já estava lamentando que nunca mais ouviria um novo single de Adele, depois que a cantora cancelou uma turnê por problemas nas cordas vocais, pode comemorar! De acordo com o The Mirror, se depender da produtora dos filmes de James Bond, Barbara Broccoli, Adele mais uma vez colocará o vozeirão para jogo na canção-tema do próximo longa da franquia.

Em 2012, Adele já havia arrasado com o tema da 007 – Contra Spectre, com Skyfall, que garantiu à poderosa os troféus das premiações Brit, Grammy e Golden Globes.

Mas as notícias boas não param por aí! Ainda de acordo com o tabloide, Daniel Craig mudou de opinião e estará na pele de James Bond no próximo longa. O ator havia se recusado a continuar interpretando o célebre espião e até surgiram boatos de que Jack Huston assumiria o posto.

– Craig e Adele juntos são um time vencedor, a última escolha, o dinheiro gira em torno deles. Está levando tempo, mas Daniel está no meio e há um forte consenso de que Craig será Bond de novo. Bem como Adele, ela teve uma participação menos presente, mas amou fazer parte do Bond, então a cantora aceitaria, revelou uma fonte envolvida com o projeto.

Segundo o Mirror, Broccoli acredita que o filme começará a ser rodado já em 2018.

Folha Vitória.