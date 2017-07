Advogado é preso suspeito de estuprar menina de 11 anos na Serra

Um advogado de 49 anos foi preso as 14h20 desta segunda-feira (10), quando chegava ao local de trabalho, no Centro de Vitória. Segundo e a Polícia Civil, ele é suspeito de estuprar uma menina de 11 anos na orla de Jacaraípe, município da Serra, em janeiro. Ainda segundo a acusação, ele teria dado R$ 50 a criança dizendo que caso ela tivesse gostado, poderia voltar.

O titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini, informou que entre o fim da tarde e início da noite do dia 7 de janeiro, o advogado abordou e levou à vítima a força para dentro da casa de praia dele. No local, estuprou a menina durante meia hora. Um laudo Departamento Médico Legal (DML) foi feito e comprova o abuso como coito anal.

Ainda segundo Pazolini a menina contou o que aconteceu para a mãe, uma desempregada de 31 anos, que procurou a DPCA no dia seguinte ao crime. Moradoras do bairro Vila Nova de Colares, na Serra, elas e um adolescente de 14 anos se mudaram para o Estado da Bahia, região Nordeste do Brasil, após o ocorrido.

O delegado disse também que para chegar ao acusado, foi preciso mapear a orla de Jacaraípe por um meio de um programa eletrônico, conforme descrição da vítima. Uma foto dele e da casa onde aconteceu o crime foram enviadas a menina, que reconheceu o local e autor dos fatos. Ela virá da Bahia fazer o reconhecimento pessoal do advogado, que em depoimento, se disse inocente.

Pazolini informou ainda que a prisão do advogado é temporária por 30 dias. Pelo artigo 7, da lei 8.906/1994, estabelecida no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ele tem prerrogativa de ficar em sala de estado maior, um ambiente separado e sem grades, do Quartel Geral da Polícia Militar, em Maruípe.

Ainda segundo o estatuto, o advogado só pode ser encaminhado a um presídio comum caso seja condenado, o que depende da tramitação do processo. “Chama a atenção pelo fato de alguém que conhece a lei e os dispositivos legais infelizmente vir a cometer esse tipo de crime”, disse o delegado.

