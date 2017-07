Atraso: obra do aeroporto de Vitória deve ser concluída em dezembro

A obra do novo aeroporto de Vitória, Eurico de Aguiar Salles, que estava com data de entrega para setembro, agora está com previsão para dezembro deste ano. Com 85% dos trabalhos concluídos, foi feita nesta segunda-feira (10), uma visita para saber como está o andamento da obra. Com mais de 13 anos de espera

Cerca de 90% da pista de pouso e decolagem estão prontos: passará de 1.750m (hoje) para 2.058m e, no futuro, será possível receber voos internacionais. 70% dos sistemas (elétricos, ar-condicionado, combate a incêndio, entre outros) estão instalados e foram iniciadas a drenagem e a pavimentação do estacionamento de veículos e do novo acesso viário, que permitirá a duplicação da Avenida Adalberto Simão Nader. A capacidade de passageiros aumentará de 3,3 milhões para 8,4 milhões de passageiros/ano.

O trabalho conta com cerca de três mil trabalhadores, 1500 empregos diretamente, em três turnos de serviço, 24 horas por dia, e 1500 diretos. Em torno de 500 equipamentos estão sendo usados e duas usinas de asfalto estão operando no local das obras (as duas têm capacidade de produção de 2 mil toneladas de asfalto por dia).

Durante a visita as obras do aeroporto foram plantadas mudas para compensação ambiental de vegetação de restinga. O governador Paulo Hartung contou que a plantação é parte do que foi combinado no processo de construção do novo aeroporto. “Tivemos uma supressão vegetal pra que esse trabalho acontecesse, para que a estrutura fosse construída, mas ficou uma obrigação da Infraero, ou seja, fazer compensações ambientais, uma delas é o replantio de uma enorme área,que vai dobrar a reserva florestal”, esclareceu.

Por: Esthefany Mesquita

