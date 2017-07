Capixabas fizeram mais de 27 mil processos de portabilidade telefônica em 2017

Mais de 2,57 milhões de portabilidades numéricas foram realizadas no Brasil no primeiro semestre de 2017. A soma das migrações entre operadoras de serviços telefônicos – fixo e móvel – sem alteração no número de identificação do usuário está no relatório da ABRTelecom (Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações), Entidade Administradora da portabilidade numérica no País divulgado esta semana.

Entre os meses de janeiro e junho deste ano, foram efetivadas 644 mil (25%) transferências entre operadoras de telefonia a partir de solicitação de assinantes de serviço fixo e 1,93 milhão (75%) para usuários de telefones móveis.

No período de janeiro a junho de 2017, os usuários de telefones da área dos DDDs 27 e 28 realizaram 27,47 mil ações de portabilidade numérica. O equivalente a 10,25 mil (37%) solicitações feitas por usuários de telefones fixos e 17,22 mil (63%) de telefones móveis.

A portabilidade numérica existe, no Brasil, desde setembro de 2008. Implantada de forma gradativa nos 67 DDDs ativos, permite que o número de identificação dos telefones fixos e móveis sejam mantidos mesmo após a mudança de operadora.

Entre os telefones servidos pelos DDDs 27 e 28, do Espírito Santo, o relatório da ABRTelecom mostra a efetivação de 15,71 mil solicitações de portabilidade numérica entre os meses de abril e junho deste ano. Os usuários de telefones fixos respondem por 5,82 mil (37%) das transferências e os de móvel, por 9,89 mil (63%).

Segundo trimestre no Brasil

O recorte feito, pela ABRTelecom, destacando os meses de abril a junho deste ano mostra que foram realizadas 1,36 milhão de migrações entre operadoras nesse período. Para assinantes de telefones fixos, 334,55 mil (24%) trocas foram efetivadas e 1,03 milhão (76%)para usuários de móveis.

Desde que a portabilidade numérica passou a ser possível no Brasil, em setembro de 2008, até o dia 30 de junho deste ano, 37,58 milhões de transferências foram feitas, sendo 13,37 milhões (36%) no serviço fixo e 24,21 milhões (64%) no móvel.

Para fazer a portabilidade numérica

Entre os critérios que devem ser observados, no momento de solicitar transferência de operadora, o regulamento da portabilidade numérica orienta:

– Dirigir-se à operadora para onde quer migrar

– Informar o nome completo

– Comprovar a titularidade da linha telefônica

– Informar o número do documento de identidade

– Informar o número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso de pessoa jurídica

– Informar o endereço completo do assinante do serviço

– Informar o código de acesso

– Informar o nome da operadora de onde está saindo.

ESHOJE.