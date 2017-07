Dias 14 e 15 de Julho Praia Grande será palco do 1º MotoFest, evento que irá reunir motociclistas de dentro e fora do Estado

Já está ficando tudo pronto para a edição 2017 do 1° PRAIA GRANDE MOTO FEST! O evento acontecerá nos dias 14 e 15 do mês de Julho e irá reunir pessoas de todos os lugares apaixonadas por aventura em duas rodas.

A festa contará com vários motociclistas de dentro e fora do Estado, vindos de estados como Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e claro, de todo o Espírito Santo. Além dos shows, haverá área destinada para Food Trucks com variedades de hambúrgueres, linguiças, cervejas variadas, drinks e Chopp artesanal, batatas fritas, crepe suíço, doces, sobremesas, açaí e sorvetes gourmet, e ainda terá espaço para expositores de motos, acessórios e produtos, tudo para os amantes do motociclismo.

Shows musicais com bandas de rock irão abrir a primeira noite do evento, que acontecerá a partir das 18:00h, na avenida Belo Horizonte, anexo a tradicional feira de artesanatos e comidas típicas, FEIRARTE em Praia Grande, Fundão. Banda BR07 (Rock Clássico), Banda Calibre de Rosas (Cover do Guns N´Roses), Banda Chapruídos (Rock Grunge), são as atrações da noite de sexta feira.

Já na manhã de sábado o som mecânico já começa rolando a partir das 10:00h com locutor fazendo brincadeiras e realizando sorteios para os motociclistas. No final da tarde o show será comandado pelo Rock Clássico de Artur Santria, em seguida com a Banda Pesadelo da Muranga com clássicos nacionais, As 19:50h teremos uma pausa para a realização da Benção aos motociclistas com o pregador do MAM ( Movimento Adventista de Motociclismo). Logo após a pregação, o rock voltará a todo vapor com a Banda US Zé, tocando os Clássicos do Rock internacional e finalizando a noite do evento com a Banda Cover do Raul Seixas, relembrando os grandes sucessos desse grande músico do cenário do rock nacional nas décadas de 70,80 e 90.

Sob a organização dos Bodes do Asfalto Moto Clube de Jacaraípe juntamente com a parceria e apoio da Prefeitura Municipal de Fundão, a festa promete fomentar fortemente a economia local divulgando o nome e turismo de Praia Grande que é visitada por milhares de turistas anualmente a procura das suas lindas praias, atraindo famílias pelas águas calmas e limpas, como também pela sua grande beleza natural que é um dos mais bonito, dentre outros, “cartão postal” do município de Fundão.

Venham e traga sua família e participem dessa grande festa.

Apoio: Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Lazer.

PROGRAMAÇÃO:

Sexta-feira 14/07/17 – Abertura do evento às 18:00 com locução e som mecânico

19:00h – Show com a Banda BR07

21:00h – Show com a Banda Calibre de Rosas (Cover do Guns N´Roses)

23:00h – Show com a Banda Chapruídos (Rock Grunge)

00:00 – Encerramento

Sábado 15/07/17 a partir das 10:00h som mecânico e locutor com brincadeiras e sorteios para motociclistas.

16:30h – Show com Artur Santria

18:00h – show com a Banda Pesadelo da Muranga (Clássicos Nacionais dos Anos 80)

19:50h – Benção com pregador do MAM( Movimento Adventista de Motociclismo)

20:00h – Show com a banda US Zé (Clássicos do Rock internacional)

22:00h – Show com a banda Raul Seixas Cover

00:00h – Encerramento do Evento

