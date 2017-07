Paralamas do Sucesso se apresenta no Festival de Música de Santa Teresa

Entre os dias 21 e 23 de julho, Santa Teresa região serrana do Estado, será palco de um grande espetáculo que promete reunir milhares de amantes da boa música. È o Festival de Música “O Tom do Inverno” que trás para a Doce Terra dos Colibris, como é carinhosamente conhecida, uma das bandas mais influentes da música brasileira, os Paralamas do Sucesso, que se apresentam no dia 22 a partir das 00:00h.

Liderada pelo compositor, vocalista e guitarrista, Hebert Vianna, a banda promete embalar o público em uma apresentação com grande estilo, ao som de canções que marcaram a década de 80 e continuam fazendo sucesso como “Lanterna dos Afogados”, “Meu Erro”, “Aonde Quer Que Eu Vá”, “Cuide Bem Do Meu Amor”, entre outras.

O evento é uma realização do produtor Fábio Barcelos, Adaucto Morais e Cristian Faria e conta com o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura de Santa Teresa.

Na sexta-feira (21), a abertura dos portões será às 21 horas com Dj Romanha, Jean e Juliano e na sequência João Paulo e Gabriel. No sábado (22) o Festival conta com espaço kids, oficinas recreativas e culturais, além de shows musicais com Bruno Barreto a partir das 11 horas na Praça Duque de Caxias que se estende até às 19 horas. Às 21 horas no Parque de Exposições, abertura com as Bandas LDA e KM27 fechando com Paralamas do Sucesso. No domingo as atrações acontecem a partir das 11 horas no Parque. Para sexta (21) sábado (22) pela manhã e domingo (23) a entrada é franca, no sábado a noite o ingresso custa R$40 (meia/pista – 1º lote), R$60 (meia/vip – 1º lote) e R$100 (meia/open bar – 1º lote) e podem ser adquiridos no Site: https://ticketmais.com.br e nos seguintes pontos de vendas:

Por Elan Costa.