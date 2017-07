Anvisa proíbe venda e uso de produtos para emagrecer

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, comercialização e uso dos produtos Farinha Medida Certa Original Plus Com Chia e Goji Berry (em pó e em cápsulas) e Farinha Seca Barriga Original Plus Com Chia e Goji Berry (em pó e em cápsulas). A decisão foi publicada nesta terça-feira (11) no Diário Oficial da União (DOU).

A distribuição dos produtos é feita pelo Armazém da Nutrição Comércio de Alimentos Ltda., mas, de acordo com a agência, não há comprovação da regularização do material nem identificação do fabricante.

A proibição vale para todo o território nacional e entra em vigor nesta terça-feira.

Fonte: Portal Brasil