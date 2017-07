Baile do Dennis desembarca pela primeira vez no Pavilhão de Carapina

Fenômeno das pistas e um dos maiores hitmakers do Brasil na atualidade, o carioca Dennis DJ traz o seu Baile do Dennis para o Estado no dia 05 de agosto. O agito, que ainda terá os MC’s Kevinho, Livinho, Neblina, Kekel, TH e G15 como convidados, acontece pela primeira vez no Pavilhão de Carapina, na Serra.

O Baile do Dennis

Um dos eventos mais concorridos do Brasil e que reúne milhares de pessoas por onde passa, incluindo artistas e influenciadores digitais, o Baile do Dennis é hoje uma das festas mais renomadas do país.

O projeto, que completou três anos em 2016 e conta sempre com convidados especiais, apresenta grandes sucessos, frutos de parcerias de Dennis DJ com nomes de destaque da música brasileira, como Wesley Safadão, Lucas Lucco, Monobloco, João Lucas & Marcelo, Ronaldinho Gaúcho, entre outros.

Sucessos como “Santinha (feat. Buchecha)”, “Quando o DJ Mandar (feat. Neblina e Tarapí)”, “Bota Um Funk Pra Tocar (feat. Marcelly e Nego do Borel)”, “Vamos Beber (feat. João Lucas & Marcelo e Ronaldinho Gaúcho)”, “Musa (feat. João Lucas & Marcelo)”, “Soltinha (feat. Mr. Catra e Bola)” e “Na Farra (com Wesley Safadão)” embalam o público que lota as casas de shows para curtir a festa.

Uma superprodução com muitos efeitos especiais, incluindo show pirotécnico, o “Baile do Dennis” acumula marcas históricas entre eles da edição deste ano na Pedreira, em Guarapari – que reuniu aproximadamente 16 mil pessoas – e, de outra no Barra Music, no Rio de Janeiro, com mais de 10 mil pessoas.

Esta festa autoral do DJ tornou-se uma verdadeira celebração, já tendo feito parte do Planeta Atlântica e da Rider Weekends, além de ter sido a noite com o sold out mais rápido por dois anos consecutivos do mais prestigiado evento de música eletrônica do país, o Rio Music Carnival.

Sobre Dennis DJ

A mistura de gêneros musicais é o carro chefe do produtor e DJ carioca, que reúne pop, funk e música eletrônica em seus sucessos, mas também é capaz de ousar e adaptar suas faixas ao axé de Claudia Leitte e ao batuque do pagode de Thiaguinho, por exemplo.

Mas não foi do dia para a noite que o produtor transformou-se no fenômeno da atualidade. Sua trajetória teve início aos 13 anos, quando passou a tocar em festas de bairro. Aos 15, já fazia casamentos e grandes eventos e, aos 17, teve seu primeiro programa de rádio na extinta Imprensa FM. Na mesma época, entrou para o time de DJs da mítica equipe de som “Furacão 2000”. Logo se destacou na cena funk carioca, lotando as pistas e, aos poucos, transformando-se no mais disputado DJ, produtor musical e compositor de hits do segmento.

Depois de iniciar oficialmente sua carreira como DJ em 1997, na Furacão 2000, Dennis fundou a “Galerão Records”, sua própria gravadora, que virou sucesso nacional. Produziu o Bonde do Tigrão, Tati Quebra Barraco, MC Sapão, além de músicas de grande sucesso, como “Tudo é Festa”, de Marcinho, e “Tapinha Não Dói”, de Naldinho e Beth.

Entre seus primeiros sucessos que viraram verdadeiros hits, estão “Dança da Motinha”, da MC Beth, “Cerol na mão”, do “Bonde do Tigrão”, e “Adultério”, de Mr. Catra, todas produzidas por Dennis, além de “Tô Tranquilão”, sucesso de MC Sapão produzido e escrito pelo artista, entre tantas outras canções que marcaram época. Com 19 anos de carreira, consolidou sua imagem ao convidar artistas para dar voz a suas produções e estrelar vídeos em seu canal do YouTube, que possui mais de 100 milhões de visualizações.

Serviço

05 de agosto – sábado – ‘Baile do Dennis’ com Dennis DJ e convidados MC Kevinho, Livinho, Neblina, MC Kekel, MC TH e MC G15. Ingressos: Pista Promocional R$ 60,00 (meia); 2º Lote Camarote R$ 105,00 (meia); 1º Lote Camarote Open bar R$ 180,00 (valor único) e Backstage All Inclusive Promocional R$ 280,00 (valor único).Pontos de venda: Loja Mavericks (Shoppings Vitória, Vila Velha e Mestre Álvaro), La Vitta, Itapuã Calçados (Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Shopping Moxuara, Colatina e São Mateus), Jaklayne Joias (Campo Grande) e Soft Modas (Guarapari). Horário: 17h. Local: Pavilhão de Carapina – Rodovia do Contorno, S/N, BR 101, KM 1, Serra. Informações: (27) 3417-0031. Classificação: Pista e camarote: 16 anos. Open bar e backstage: 18 anos.

ESHOJE.