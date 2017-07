Governo alerta sobre e-mail falso com vírus

A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) alerta aos servidores para que não abram o e-mail do remetente “vascocoutinho-secti” com os seguintes títulos: “ENC: Demissões em massa – Governo do Estado do Espírito Santo” e “ENC: Aviso Importante – Governo do Estado do Espírito Santo”.

A mensagem carrega anexado um arquivo que contém vírus. Se aberto, poderá infectar o computador e a rede do usuário.

A secretaria orienta, ainda, que sempre que os servidores receberem e-mails com assuntos suspeitos, antes de abri-los, consultem o setor de Tecnologia da Informação (T.I.) de seu órgão e a Assessoria de Comunicação.

