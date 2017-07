Governo inaugura estrada do Caminhos do Campo em Viana

Fotos: Leonardo Duarte/Secom-ES

Quem mora em Viana ou vai com frequência ao município já pode comemorar mais uma conquista: uma nova alternativa de trajeto, mais segura, e que vai melhorar o transporte da produção agrícola e incentivar o agroturismo. Foi inaugurado, na manhã deste sábado (15), pelo Programa Caminhos do Campo, o trecho de quase 10 quilômetros da estrada rural que liga Jucu a Araçatiba e liga Mamoeiro a BR101. A nova via também dá acesso à Fazenda Pau Lavrado.

Foram investidos R$ 6,9 milhões para a pavimentação dos 9,49 quilômetros da estrada. O governador Paulo Hartung e o secretário de Estado da Agricultura, Octaciano Neto, participaram da solenidade que marcou a inauguração da obra. A nova estrada vai facilitar o escoamento da produção da agricultura local e também melhorar o acesso ao distrito de Araçatiba.

“Estive em Viana semana passada durante construção do planejamento estratégico da cidade e é uma alegria estar de volta para inaugurar essa estrada. Investimos R$ 7 milhões e, em um momento de crise e queda de arrecadação, só faz isso quem está com as contas organizadas. No Estado, estamos com as contas e os pagamentos em dia. Só podemos dar um passo compatível com a situação que temos. O Espírito Santo hoje é o Estado melhor posicionado para receber as oportunidades que surgirão após essa crise socioeconômica”, afirmou o governador Paulo Hartung.

O secretário Octaciano Neto ressaltou a importância do programa. “Quando o Caminhos do Campo foi criado, ele tinha o objetivo fundamental de melhorar a agricultura, ao facilitar a vida do produtor rural. Posso afirmar que, além de estar cumprindo este papel, o programa se tornou um polo gerador de desenvolvimento para as regiões por onde ele passa. Viana é um grande exemplo, pois é um município com diversas oportunidades que estão sendo promovidas pelo conjunto robusto de estradas do programa que o rodeiam”. O secretário também destacou a importância da obra para que a região se torne mais um dos polos do agroturismo capixaba.

Antes da solenidade de inauguração, o governador Paulo Hartung e o secretário Octaciano Neto também participaram de visita à cervejaria Else Beer, e, em seguida, ao Frigorífico Zucoloto, em Viana.

Programa Caminhos do Campo

O Programa de Pavimentação de Estradas Rurais e Municipais é desenvolvido pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). O projeto pretende adequar e revestir estradas rurais capixabas, priorizando as áreas de maior concentração de agricultura familiar com o objetivo de melhorar o escoamento da produção e reduzir os custos e as perdas dos produtos perecíveis. Além disso, o programa deseja facilitar a mobilidade da comunidade, aumentar o fluxo de visitantes no meio rural e colaborar com o desenvolvimento do agroturismo.

As obras foram retomadas em 2015 e o objetivo é concluir a pavimentação asfáltica de 26 trechos de estradas rurais até o final de 2018. Desde o início do programa, em 2003, foram pavimentados mais de 1.000 quilômetros de estradas.

