Brasileiro é um dos vencedores de concurso mundial de fotografia sobre natureza

A imagem escolhida concorreu com outras 32 mil fotos da premiação realizada pela maior organização ambiental do mundo, a The Nature Conservancy

São Paulo, 14 de julho de 2017 – A fotografia de uma vitória-régia na forma de coração, de autoria do brasileiro Wendell Medeiros, foi a vencedora, na categoria Escolha Popular, do concurso de fotografia “Qual é a sua natureza?”, promovido pela The Nature Conservancy (TNC), maior organização ambiental do mundo.

Wendell tirou a foto no Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, em 2013. Morador de Santarém (PA), o servidor público estadual, de 41 anos, diz que a vitória trouxe emoção e gratidão. “A sensação é maravilhosa, algo inacreditável. Eu mandei algumas fotos e não achava que elas ficariam nem entre as cem escolhidas, justamente por ser um concurso internacional”, contou o paraense. Entre as quase 33 mil imagens inscritas, a fotografia de Wendell foi selecionada por um júri de fotógrafos de natureza como uma das 100 melhores e, em seguida, disputou com essas finalistas pela preferência do público na internet.

Wendell Medeiros levou o prêmio “Escolha Popular” com a foto “Vitória-Régia”

A premiação tinha o propósito de estimular a conservação das paisagens naturais e inspirar o maior número possível de pessoas a apreciar o meio ambiente e a fotografar belas imagens. Competiram mais de 10.600 fotógrafos profissionais e amadores, de mais de 80 países, dos quais quase 700 eram brasileiros. O Brasil foi o terceiro país em número de inscrições, com 5675 imagens, atrás apenas dos Estados Unidos e do Canadá.

“Ficamos muito felizes em saber que o Brasil teve um representante entre os vencedores. Essa iniciativa foi uma grande oportunidade de compartilhar com pessoas de todo o planeta como cada um de nós enxerga a natureza e se relaciona com ela, em um mundo cada vez mais marcado pela influência do ser humano nas paisagens”, explica Erik Lopes, coordenador do concurso no Brasil.

Já na categoria global, a foto “Anhinga se banhando”, de Geo Jooste, foi a mais votada pelo júri técnico. Os prêmios para os autores das melhores fotos incluem câmeras profissionais, vale-compras e divulgação nas redes sociais da TNC.