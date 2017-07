Mais de 100 lotes de veículos em condições de uso serão leiloados pela Seger

Os cidadãos que estão à procura de veículos com preços mais acessíveis ou de sucatas para aproveitamento de peças e materiais poderão encontrá-los em breve. É que, no dia 29 de julho, a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) promoverá um leilão, com 150 lotes desses itens.

O evento acontecerá às 09 horas, no auditório do Edifício Fábio Ruschi, em Vitória. Serão ofertados 113 veículos de pequeno e médio porte, um de grande porte, 18 motocicletas, seis lotes de sucatas de automóveis e 30 de materiais como geladeiras, mesas, armários de aço, gabinetes e monitores de computador e bebedouros.

Dentre os carros e motos que irão a leilão estão os modelos Blazer, Parati, Palio Week Trekking, Tornado e Lander. O lance inicial dos veículos em geral terá variação de R$ 1.000,00 a R$ 8.400,00, já o das sucatas, de R$ 100,00 a R$ 700,00.

Poderão participar do leilão pessoas jurídicas e físicas, com exceção dos parentes do leiloeiro e da Comissão de Leilão. Os lances serão realizados de forma presencial (na data do evento) ou on-line, pelo site www.colodeteleiloes.com.br. O cadastro dos lances virtuais já está liberado.

Serviço

Leilão de veículos

Data: 29 de julho (sábado)

Horário: 09 horas

Local: Auditório da Seger – Avenida Governador Bley, nº 236, Edifício Fábio Ruschi, 1º andar, Centro de Vitória, ES.

Mais informações: www.colodeteleiloes.com.br.

COLODETE LEILOES