Inscrições para bolsas em cursos de graduação terminam nesta quarta no ES

A Prefeitura de Viana, em parceria com a Faculdade Europeia de Vitória (FAEV) abriu, na última segunda-feira (17), as inscrições para preenchimento de mais 300 vagas em bolsas de estudos (parciais) em cursos de graduação em Pedagogia e Psicologia. Estas são mais oportunidades do Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o Vianense, o Gerar, que é da Prefeitura de Viana. O edital com todas as informações foram publicadas no Diário Oficial na última quinta-feira (13).

As inscrições foram realizadas desde a última segunda e serão encerradas nesta quarta-feira (19), na Agência de Empregos de Viana, que fica localizada na Avenida Jerônimo Leite, em Viana Sede, ao lado dos Correios. As bolsas parciais referem-se aos cursos de Graduação nas áreas de Pedagogia (170 vagas) e Psicologia (130 vagas).

Os candidatos selecionados serão contemplados com Bolsa (parcial) de Estudos, que consistirá na redução do valor 57,53% no curso de graduação em Pedagogia e 72,79% no curso de graduação em Psicologia. Os servidores públicos e funcionários das conveniadas terão o dia 17 de julho reservado para as inscrições.

A seleção é destinada para servidores públicos municipais (efetivos, comissionados e contratados), funcionários de empresas conveniadas do Programa Gerar e munícipes que possuem Ensino Médio completo e atendam aos critérios e pré-requisitos no edital.

O preenchimento das vagas se dará por ordem de inscrição, de acordo com a disponibilidade de vagas em cada um dos cursos. Os candidatos classificados fora do número de vagas disponíveis serão integrantes de cadastro de reserva, a ser considerado no preenchimento de vagas remanescentes.

Os candidatos inscritos dentro do número de vagas disponíveis serão contatados pela equipe da Agência de Empregos de Viana, quando receberão as orientações para proceder com sua apresentação na Prefeitura de Viana e na FAEV, onde participarão do vestibular da Instituição.

Documentação necessária para inscrição:

Para participar é necessário comprovante de conclusão do Ensino Médio, cópia simples dos documentos pessoais RG, CPF e Título de eleitor. Também é necessário comprovante de residência, comprovante de vínculo empregatício com a Prefeitura de Viana e de situação ativa e regular do exercício da função (somente para servidores), comprovante de vínculo empregatício com a empresa conveniada ao Programa Gerar. A documentação deverá ser entregue no ato da inscrição juntamente com a ficha de inscrição a ser preenchida na ocasião.