Polícia prende suspeito de matar fundador da Mancha Verde

A Polícia Civil prendeu na noite dessa terça-feira (18) um suspeito de matar Moacir Bianchi, fundador da torcida organizada da Mancha Alvi Verde. O nome e as circunstâncias da prisão não foram divulgados pela polícia.

Segundo a polícia, o suspeito tinha prisão temporária decretada e será transferido para a carceragem do 77º DP (Santa Cecília).

Biachi foi morto na madrugada do dia 2 de março deste ano na avenida Presidente Wilson, no bairro do Ipiranga, na zona Sul de São Paulo. Ele recebeu cinco tiros no abdome, cinco no pescoço, três no ombro direito, um no rosto, um no lado direito do tronco, cinco no braço direito, um na perna direita e um na cabeça.

Uma testemunha disse que um carro parou atrás do Honda City de Bianchi quando ele parou no semáforo. Os suspeitos saíram do carro, dispararam vários tiros e fugiram.

