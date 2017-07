Aracruz na rota dos beija-flores

O clima tropical, o verde da Mata Atlântica, bebedouros de água com açúcar e as bromélias,fazem de um pedacinho do município de Aracruz o lugar predileto dos beija-flores. A EstaçãoBiologia Marinha Augusto Ruschi, localizada em Santa Cruz, é praticamente o recanto dos colibris. Apenas numa manhã é possível observar centenas de beija-flores, das mais variadas espécies.

“Os beija-flores se alimentam do néctar das flores da floresta, e com o a escassez de florestas, estão cada vez mais sem alimento. Por isto aqui na EBMAR trabalhamos pensando no suporte à vida destas aves, através da manutenção diária de 80 bebedouros e cultivo de flores nativas” explica Gabriel Ruschi.

Mais de 15 espécies para observação

O município de Aracruz está na rota de dezenas espécies de beija-flores, como a espécie migratória conhecida comobeija-flor-vermelho, que durante sua jornada através de vários estados, repousa na EBMAR entre outubro e dezembro.

5 mil flores por dia

Além de ser um local ideal para observação de beija-flores, a estação desenvolve um trabalho importante na preservação dos colibris, que são os polinizadores mais eficientes das Américas. Eles são uma espécie de correio genético, já que devido a quantidade de flores que cada indivíduo precisa visitar em um só dia, necessitam percorrer longas distâncias.

A Estação de Biologia Marinha Augusto Ruschi, em seus 30 hectares de extensão, possui áreas de floresta virgem, 07 ha de área em recuperação, áreas de agricultura orgânica de plantas medicinais, 02 km de trilhas de floresta Atlântica e restinga, e área de camping.

A EBMAR está aberta de terça-feira a domingo, das 07 às 17h. Para chegarbasta seguir a rodovia ES-010; a portaria está localizada na altura da praia de Gramuté. A entrada é gratuita.

EBMAR