Capixaba registra temperatura de 11º durante madrugada em Vitória

O frio chegou a Vitória em decorrência de forte massa de ar polar vinda da Argentina. Na capital, a previsão para esta quinta é de chuva, segundo o Inmet

Uma frente fria chegou ao Espírito Santo na última quarta-feira (19) e um capixaba registrou a temperatura de 11º graus na capital, na madrugada desta quinta-feira (20). Ele utilizou um termômetro digital e informou que o registro foi feito às 02 horas.

Segundo o Climatempo, a massa de ar polar que atingiu o Brasil no último dia 17 é a mais intensa do ano até agora, mas é pouco provável que outra onda de frio com estas características passe pelo país até o fim do ano.

O instituto informou que essa massa de ar de origem polar é extremamente forte e que vem congelando o centro-sul da América do Sul desde o sábado (15). Por causa desta intensa onda de frio, a região de Bariloche, no lado Argentino da cordilheira dos Andes registrou 25,4°C abaixo de zero, um recorde histórico, segundo informação do serviço nacional de meteorologia da Argentina

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão de chuvas isoladas para o Espírito Santo nesta quinta. Na sexta-feira (21), a tendência é de diminuição das nuvens e o sol aparece um pouco mais sobre o Espírito Santo. No litoral, ainda pode chover de forma fraca.

Vale lembrar que até domingo (23), a temperatura continua amena no estado e não dá para descartar possibilidade de recorde de temperatura.

