Cresce mercado para profissionais de educação financeira

Uma profissão relativamente nova vem sendo cada vez mais requisitada no Brasil, a do educador financeiro. Com a inadimplência atingindo 59,8 milhões de brasileiros, o especialista atua atendendo famílias, escolas e empresas. Entre os dias 20 e 22 de julho, mais de 100 educadores financeiros de todo o país estarão em Vitória/ES para discutir muitos dos rumos em relação à reeducação financeira da população.

Em meio à crise econômica e ao desemprego, o mercado se amplia e tem crescente procura. A atuação do educador financeiro – por meio de terapias, palestras, seminários, apresentações e cursos – possibilita que as pessoas tenham uma nova atitude em relação às finanças, sendo capazes de realizar seus sonhos e alcançar sua independência financeira.

“Vivemos em uma época em que nunca se falou tanto em dívidas. Temos a impressão de que todas as pessoas, de uma forma ou de outra, estão endividadas. O educador financeiro acolhe essas pessoas e educa para que saiam dessa situação de maneira correta, saudável e definitiva”, conta a Educadora Financeira Janina Jacino.

Atualmente, há especialistas atuando no Brasil inteiro. Economistas, coachings, profissionais de RH e até mesmo engenheiros se profissionalizam no tema, pois não há restrição: a educação financeira é uma ciência comportamental. Na última semana, nova turma, com mais de 30 educadores financeiros, foi capacitada em São Paulo e já está atuando.

“Um dos principais diferenciais desta especialização é que o profissional precisa primeiro aplicar em sua vida, para então estender os conhecimentos aos demais. Do contrário, seria impossível educar financeiramente outras pessoas”, afirma o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos.

Entenda como atua o educador financeiro:

– Com famílias

Orienta sobre como administrar as finanças, sair das dívidas e estabelecer um plano de vida e priorizar seus sonhos de curto, médio e longo prazos;

– Em empresas

Leva educação financeira para o quadro de funcionários, possibilitando melhor administração de recursos, aumento da produtividade e fortalecimento do vínculo com a organização;

– Nas escolas

Contribui para a criação de uma nova geração de pessoas independentes financeiramente, por meio do Programa de Educação Financeira para Escolas.

