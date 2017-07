Sistema Findes entrega Auditório/Teatro e Sesi Saúde em Aracruz

Concluindo as entregas que o Sistema Findes realizou nos últimos anos, o presidente Marcos Guerra e o vice-presidente institucional da Findes em Aracruz e região, João Baptista Depizzol Neto, inaugurarão o Auditório/Teatro Luis Soares Cordeiro e o Sesi-ES Saúde Etore Selvatici Cavallieri, ambos instalados no Centro Integrado Sesi/Senai/IEL Sergio Rogerio de Castro, em Aracruz, na próxima quarta-feira, dia 26 de julho.

O Teatro/Auditório Luis Soares Cordeiro tem capacidade de receber até 250 pessoas com lugares destinados também a cadeirantes e obesos. Projetado como uma estrutura multiuso, o novo espaço ocupa área de 2.049 m² e promete ser o ponto de encontro da cultura na região, além de poder ser utilizado para treinamentos e para eventos empresariais.

Com capacidade para realizar 40 mil atendimentos/ano, o Sesi-ES Saúde, que homenageia o industrial Etore Selvatici Cavallieri, vai oferecer consultas em clínica geral, dermatologia, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia, gastroenterologia, neurologia, pediatria, urologia, psicologia, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia e odontologia, ao lado de exames laboratoriais, de audiometria, espirometria, acuidade visual, imagem (radiografia e ultrassonografia) e exames complementares.

“Estamos entregando para o setor produtivo da região de Aracruz, que concentra uma das áreas industriais de maior relevância para a economia capixaba, duas obras de grande destaque no nosso plano de investimentos. O auditório/teatro multifuncional e o Sesi Saúde tornam o Centro Integrado completo. O investimento é resultado da nossa política de interiorização, levando cultura, lazer e mais qualidade de vida, saúde e segurança para os nossos trabalhadores”, disse o presidente do Sistema Findes, Marcos Guerra.

O vice-presidente institucional em Aracruz, João Batista Depizzol Neto, comemora: “É uma honra terminar nossa gestão realizando esta entrega, fruto de uma demanda do nosso Conselho Regional. Tenho certeza de que tanto o Sesi Saúde quanto o auditório/teatro serão muito bem aproveitados e utilizados pelos nossos trabalhadores”.

Ginásio de esportes

Em 2015, foi inaugurado também o ginásio de esportes do Centro Integrado Sesi/Senai em Aracruz, com investimento de R$ 1,35 milhão. O ginásio atende a cerca de 240 alunos do Ensino Médio, além de crianças e adolescentes do Projeto Atleta do Futuro (PAF). A estrutura compreende uma área de 1.115 m² e permite a prática de várias modalidades esportivas, como futsal, handebol, voleibol e basquetebol. O espaço conta, ainda, com vestiários femininos e masculinos.

Somados, os investimentos do Sistema Findes destinados à Diretoria Regional de Aracruz atingem o montante de R$ 4 milhões.

Inauguração do Teatro/Auditório Multiuso Luis Soares Cordeiro de Aracruz e do Sesi Saúde Etore Selvatici Cavallieri

Data – 26 de julho de 2017 (quarta-feira)

Horário – 16h30

Local – Centro Integrado Sergio Rogerio de Castro Sesi/Senai/IEL de Aracruz (Rua Ephifânio Pontin, 985, Vila Nova)