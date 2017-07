CNH eletrônica é aprovada por Conselho Nacional de Trânsito

O documento poderá ser apresentado em smartphones a partir de fevereiro próximo, diz Ministério das Cidades. Versão impressa continuará sendo emitida

A proposta da CNH-e (Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica), elaborada pelo Ministério das Cidades, foi aprovada na terça-feira (25) pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

Agora, além do documento físico, os motoristas terão também o arquivo virtual da CNH em um aplicativo para smartphones. O documento virtual poderá ser apresentado no lugar da carteira física, e será identificado pela leitura do QRCode ou certificado digital. A carteira digital tem a mesma validade que o documento impresso. Mesmo com a novidade, a emissão da CNH ainda ocorre normalmente.

CNH digital

Segundo informações do Ministério das Cidades, para adquirir a CNH eletrônica é preciso se cadastrar no site do Denatran com um certificado digital. Em seguida, o cadastro deve ser ativado a partir de um link que será enviado ao e-mail do motorista.

A ativação deve ser feita no aparelho em que a CNH será salva, que será protegida por uma senha que será exigida todas as vezes em que o acesso ao documento for requerido.

Depois desse registro, a CNH eletrônica é exportada para o aparelho, após a autenticação pelo Denatran por meio da assinatura digital do Denatran. O sistema ainda permite o bloqueio do aplicativo caso o celular seja roubado ou perdido.

FOLHA VITÓRIA