 De olho nos rivais: vantagem da Mercedes na Hungria tende a ser menor

corrida de Silverstone, dia 16, confirmou o que a maioria dos profissionais da F1 e fãs no mundo todo suspeitavam: a Mercedes desenvolveu melhor seu carro do que a Ferrari. Lewis Hamilton, da equipe alemã, venceu sem dificuldades o duelo com Sebastian Vettel, Ferrari. Os dois são hoje os maiores candidatos ao título.

Mas neste fim de semana, no Circuito Hungaroring, em Budapeste, a maior velocidade, constância e resistência da Mercedes vão contar menos que na Inglaterra. As características do traçado, muitas curvas, nenhuma rápida, e poucas retas, somadas às do modelo SF70H italiano permitem Vettel e seu companheiro, Kimi Raikkonen, pensar em lutar com Hamilton e Valtteri Bottas.

A etapa no Circuito de Monte Carlo, em Mônaco, dia 28 de maio, sugeriu que Vettel dispunha até de alguma vantagem sobre Hamilton na luta pelo mundial. A vitória do alemão e o segundo lugar de Raikkonen, diante de o inglês da Mercedes ser apenas sétimo, por causa das dificuldades com os pneus, levaram a Ferrari liderar entre os construtores com 196 pontos diante de 179 da Mercedes. E Vettel ter 25 pontos de vantagem para Hamilton, 129 a 104.

Pois agora, apenas quatro provas mais tarde, a Mercedes está em primeiro com 330 pontos ao passo que a Ferrari soma somente 275. Seus 17 pontos na frente em Mônaco se transformaram em 55 de desvantagem. E Hamilton está um único ponto atrás de Vettel, 177 a 176.

Outro exemplo de como a Ferrari cresceu menos vem da comparação de Vettel com Daniel Ricciardo, da RBR, quarto na classificação, com 117 pontos. Em seguida a Monte Carlo o australiano, quinto, somava 52 pontos, ou 77 pontos a menos. Hoje, 60 (177 a 117).

Muita gente fala de Vettel, Hamilton e Bottas como candidatos com maiores chances de vencer, domingo. Pois é prudente apostar boas fichas na dupla da RBR, Ricciardo e o aguerrido Max Verstappen. Eles aparecem mais para a frente no texto.