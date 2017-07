Em posse do novo ministro da Cultura, Temer diz que país começa a respirar nova economia

O presidente da República, Michel Temer, deu posse nesta terça-feira (25) ao novo ministro da Cultura, o jornalista Sérgio Sá Leitão, em cerimônia no Palácio do Planalto. Em seu discurso, o presidente destacou que o novo ministro vai trazer à cultura brasileira dinamismo e competências já comprovadas, ao abordar o currículo do ministro.

No discurso, Temer também destacou a capacidade de recuperação e otimismo do povo brasileiro. “Devemos retirar toda e qualquer palavra de pessimismo. Vivemos num país de muito otimismo. Temos dificuldades? Claro que as temos, mas isso é mais ou menos histórico do nosso país. E exata e precisamente a capacidade extraordinária de recuperação do povo brasileiro, a capacidade extraordinária de otimismo”, disse o presidente, ao abordar a retomada da economia: “Depois de uma longa recessão, começamos a respirar uma nova economia e novos costumes no nosso país”.

Em seu discurso de posse, Sá Leitão disse contar com o apoio do presidente Temer e se comprometeu em fazer o que estiver ao seu alcance para surpreender a confiança e a expectativa de todos e do presidente.

