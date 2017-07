Festival em Santa Teresa e Festa da Banana e do Leite são destaque no fim de semana no ES

Esquina da Cultura, em Guarapari, também continua neste final de semana. Lista também traz opções de teatro, exposições e casas de show.

este fim de semana, acontece a tradicional Festa da Banana e do Leite no Parque de Exposições de Alfredo Chaves. O destaque é a presentação da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, no sábado (29) à noite.

Em Santa Teresa, acontece o primeiro Festival de Inverno da cidade. Além de música, o evento cai contar com feira de livros, espaço de recreação para as crianças, danças típicas e food trucks.

Em Guarapari, a Esquina da Cultura continua. São três palcos montados na rua, no Centro da cidade, com várias atrações musicais. A principal atração deste fim de semana é a Família Lima, no sábado (29).

No Teatro da Ufes, a atriz Cacau Protásio apresenta a peça “Deu a Louca na Branca”. As sessões são no sábado e no domingo.

A dupla Fernando & Sorocaba se apresenta na Festa da Banana e do Leite, em Alfredo Chaves (Foto: Divulgação)

Confira as outras opções :

Casas Noturnas

Liverpub – Shopping Point Plaza – R. Joaquim Lírio, 820 – Praia do Canto, Vitória – ES

Sexta – Karaokê do LiverpubVitoria, DJ John. São 9.000 músicas do pop rock nacional e internacional, o maior acervo do Estado. Ingressos: Entrada: R$ 20 (até à 0h) e R$25 (depois da 0h). Horário: 22h. Entrada apenas para maiores de 18 anos.