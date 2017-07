Modelo de vestido usado por 3 famosas em mesmo evento é novo queridinho da moda

Quando o assunto é vestido de baile, as celebridades não deixam a desejar! Muitas delas deram o que falar no Baile Beneficente de Leonardo DiCaprio em Saint Tropez, na França, devido aos looks exuberantes.

Mas um modelo de vestido em especial, que é o novo queridinho da moda, fez a cabeça de 3 famosas na ocasião: Bruna Marquezine, Sabrina Sato e Thássia Naves.

Os três vestidos escolhidos pelas celebridades são muito parecidos, em tons claros, possuem um toque de leveza, marcado pelos tecidos fluídos e esvoaçantes, e de glamour, caracterizado pelo brilho e pelas fendas generosas que deixam as pernas bem amostra. Todos as peças são modelos exclusivos da marca Rosa Chá.

O modelito escolhido por Sabrina é o mais ousado dos 3, em um tom cinza metálico, seu tecido é puro brilho e transparência.

O vestido da apresentadora é composto por uma espécie de body, bem justinho ao corpo, e possui manga apenas no braço direito.

Um cinto cinza metálico marcou bastante a sua cintura, e uma sandália nude foi a escolhida para arrematar o visual. Já as jóias de Sabrina, um par de brincos longos e um conjunto de 6 anéis em diamante, são da designer brasileira Marisa Clermann.

Bruna também apostou em um modelo de um ombro só, mas ao contrário de Sabrina, a atriz investiu em um tecido liso na cor branca, reafirmando o seu estilo clássico e elegância. O vestido possui um detalhe drapeado na cintura que valorizou o seu quadril.

Os acessórios levemente excêntricos de Bruna chamaram a atenção. Ela usava um óculos de sol de armação branca e lentes claras, uma pulseira com um design conceitual, e sandálias com pedras grandes na parte frontal.

Vestido de Thássia Naves

Já o look de Thássia, que parecia ser composto por duas peças, era puro luxo! Seu vestido possui um body totalmente dourado e brilhante que acentuou ainda mais suas curvas, e além disso, combina com as abotoaduras nos pulsos e com a clutch.

Por cima desta peça, a blogueira vestia uma espécie de robe em um tom nude, e nos pés, apostou em sandálias douradas com faixas na horizontal. Um colar com dois pontos de luz finalizou o look com sutileza.