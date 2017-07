PM apreende arma de fogo e drogas em Vila do Riacho, Aracruz

Na noite desta quarta-feira (26), policiais militares do 5º Batalhão detiveram nove indivíduos, sendo três adolescentes, e apreenderam arma, drogas e munições, no distrito de Vila do Riacho em Aracruz.

Após denúncia anônima, as equipes da RP-3027, viatura de Barra do Riacho e Grupo de Abordagem da 3ª Cia, deslocaram a um campo em Vila Do Riacho, pois indivíduos estariam comercializando drogas no local. Ao chegarem, foi avistado pelos militares um intenso movimento de pessoas fazendo uso e tráfico de drogas. Durante a aproximação da guarnição os indivíduos tentaram empreender fuga, porém sem sucesso.

Dentre eles estava o menor C.H.F.O que estava de posse de algumas buchas de MACONHA, alguns papelotes de COCAÍNA, e certa quantia em dinheiro. O menor confessou ser quem estava traficando no local, já todos os outros detidos afirmaram serem apenas usuários.

No momento da apreensão, foi informado aos militares que em duas residências do bairro haveria material ilícito, proveniente do tráfico de drogas. Após buscas, os militares encontraram um REVÓLVER CALIBRE .38 e mais algumas munições de calibre .38 e calibre .32, além de 95 PEDRAS DE CRACK. No total foram apreendidos 01 REVOLVER CALIBRE 38, R$43,00 EM ESPÉCIE, 98 PEDRAS DE CRACK, 14 PAPELOTES DE COCAÍNA, 14 BUCHAS DE MACONHA, 09 MUNIÇÕES CALIBRE 38, 02 MUNIÇÕES CALIBRE 32 . Diante dos fatos prosseguiram até a Delegacia de Aracruz e entregaram todos os detidos juntamente com o material ilícito apreendido para a autoridade policial competente.

enviado por Daiani Guasti