Crise na segurança pública do Espírito Santo completa seis meses

Na época da paralisação, o governo do ES pediu às instituições de Brasília a federalização da apuração das condutas de militares

Às vésperas de completar seis meses do início da greve dos policiais militares no Espírito Santo, o procurador-geral da república Rodrigo Janot, pediu que as investigações passem para a esfera federal.

Há seis meses, o cenário do Quartel Central General, em Maruípe, no município de Vitória, era bem diferente. No dia 3 de fevereiro foi o dia do início da maior crise de segurança pública da história do Estado.