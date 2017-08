Afonso Cláudio – a nova Capital Estadual da Biodiversidade

O clima tropical de montanha, inúmeros mirantes, pontos de observação de aves e plantas endêmicas, chamam a atenção das pessoas que buscam um contato cada vez maior com o meio ambiente e o Espírito Santo concentra hoje um grande número de pesquisadores interessados em nosso bioma. Uma terra de verdadeiras riquezas naturais e que também é “campo de estudo” para biólogos e pesquisadores por conta da diversidade natural de Afonso Claudio. Após um levantamento de dados para um atlas da região, descobriram que neste lugar tem espécies raras.

O trabalho ‘Bacia Hideográfica do Rio Guandu – Atlas Socioambiental’ – foi coordenado pela bióloga Ana Paula Bissoli que, por meio da expedição científica, viu todo o potencial da região. “Nós percebemos que mesmo com a degradação ambiental, a grande diversidade de aves permaneceu. A maioria são espécies endêmicas da Mata Atlântica que só ocorre em nosso bioma. Elas atraem observadores e fotógrafos. Por isso, começamos a levar esse resultado como possibilidade de uma atividade sustentável. Não só para bacia hidrográfica, mas especialmente para município de Afonso Cláudio” explica a bióloga.

Por esse motivo, a região que antes era conhecida como “A cidade das cachoeiras”, hoje assume o título de Capital Estadual da Biodiversidade. A presidente da Associação Turística de Afonso Cláudio, Maria Penha Vieira, diz que há muito tempo tentavam trazer esse título para o município e a elaboração do Atlas foi crucial para o reconhecimento. “Nós procuramos os meios legais: deputados e a prefeitura. Eram os caminhos que nós podíamos seguir para conseguir esse título. Após conferir o trabalho científico, o governo sancionou a lei em três meses. Foi uma vitória para nós e agora o mundo todo está procurando locais onde a natureza esteja conservada”, conta.

E como essa procura é grande, o Agro-Ecoturismo ocupa um lugar de destaque no cenário turístico de Afonso Cláudio. Prova disso é que a maioria dos atrativos naturais do município está em propriedades particulares, os moradores viram aí uma nova fonte de renda. A propriedade de Itamar Tesch é uma das mais visitadas por conta do acesso à pedra Três Pontões – um dos maiores pontos de observação de aves. Ele investiu e hoje recebe gente do mundo inteiro no terreno de casa.

“Pessoas de mais de 20 países já passaram por aqui. Este ano completa 10 anos que a gente implantou o agro-ecoturismo. Hoje a propriedade está classificada assim, porque a gente produz na propriedade, serve o cliente e também por estar atendendo nessa parte de observação de aves e trilhas”, destaca Itamar Tesch, proprietário do Cantinho Três Pontões. E foi durante a entrevista mesmo, que Itamar nos convidou para conhecer a pedra e, quem sabe, ver a Águia Chilena. Os Três Pontões aparecem logo quando você chega à cidade. Surge entre as arvores da estrada e as montanhas como uma grande guardiã. Para chegar a um ponto mais próximo da trilha fomos de carro. É uma subida íngreme, de estrada de terra e mata fechada.

Andamos cerca de 500 metros até que um espetáculo natural nos surpreendeu. A impressão que tivemos é de estar bem perto do céu e com a visão do mundo.Se tratando de aves icônicas, como a famosa Águia Chilena, mais comum em regiões campestres e montanhosas, é nessa pedra que ela faz morada. Eis aí o nosso objetivo: desbravar todo o caminho até encontrá-la. Cada vez mais perto do ninho do grande pássaro, uma nova forma da pedra é revelada compondo uma paisagem de tirar o fôlego. Até mesmo o nosso guia não se cansa de apreciar a vista. “Toda vez que venho aqui a sensação é diferente. É sempre uma surpresa. Eu faço essa trilha em média 150 vezes por ano com turistas. Fora as vezes que eu venho sozinho para fazer a manutenção, então é incalculável”, conta Itamar.

Pelo caminho não é difícil encontrar fotógrafos, como Eduardo Damm, que está sempre em busca de um belo registro da região e, claro, da famosa ave. “É uma sensação fantástica. Toda vez que você faz a trilha, que está na altura, você se sente emocionado de novo, fica feliz. Estar no meio da natureza é realmente um privilégio”, diz o fotógrafo. Quando perguntamos sobre as aves da região, Eduardo disse que já conseguiu bons registros de aves icônicas de Afonso Cláudio. Depois de encontrá-lo, seguimos juntos para tentar registrar o voo da Águia Chilena. Mas, para isso acontecer é preciso chegar bem perto, e aí a dificuldade aumenta.

Eu consegui avançar com a ajuda de Itamar até uma parte em que nem o fotógrafo e nem a Bruna chegaram. A vontade de ver a ave e chegar cada vez mais longe eram tão grandes que o medo deu lugar para a superação. Itamar diz que uma situação como essa é importante para o psicológico da pessoa. “Se você desistisse, voltaria com um pensamento de ‘poxa eu podia ter tentado’ você tentou e passou”, disse.

Infelizmente não conseguimos ver a Águia Chilena. Encontramos penas os ninhos, mas a experiência valeu muito à pena. No vídeo-reportagem disponibilizamos uma gravação feita por Itamar. Ele filmou a ave dois dias depois da nossa entrevista – o que matou um pouquinho da nossa curiosidade (Veja na reportagem em vídeo no início deste post).

Para terminar nossa quase que expedição por Afonso Cláudio, fomos até uma propriedade visitada por muitos beija-flores e passarinhos raros. O agricultor Atílio Zibell, ajuda na preservação das aves e as atrai com uma dieta balanceada. Orientação de biólogos que já passaram pela região. “A gente coloca frutas como abacate, mamão, banana, laranja… Tudo quanto é tipo de fruta. Há uns quatro anos que a gente vem cuidando, também ajudando na preservação dos sítios, matas e nascentes. Então isso aproximou os pássaros cada vez mais”. Atílio tem uma câmera fotográfica profissional e, com ela, também ajuda no estudo dos pássaros. Por meio de cliques faz um registro documental das espécies.

Foto de Eduardo Damm

A maioria dos moradores do município investe na preservação da fauna e flora. Eles apreciam a natureza do próprio lar e fazem de tudo para conservar tamanha beleza. Sem dúvida alguma, conhecer Afonso Cláudio foi uma experiência inesquecível. É simplesmente viver em um estado pleno de contemplação.