Contrato de duplicação da BR 101 será mantido e pedágio pode ter redução

Nesta segunda-feira (31), o Ministro dos Transportes, Maurício Quintella, garantiu que o contrato para a duplicação da BR 101 será cumprido. Segundo ele após um prazo de 60 dias a ANTT entregará o relatório de repactuação do contrato.

O ministro ainda apontou a situação econômica do país como a causadora desse impasse e explicou que no máximo, poderá haver a extensão do prazo para entrega da obra. “É claro que esse contrato da BR 101 está num contexto de vários outros que foram realizados em anos anteriores e que não previam a recessão que passamos hoje e a mudança na regra do financiamento. Por isso, nós estamos num momento agora de adequá-lo a nova realidade sem abrir mão dos investimentos que estão previstos e garantidos no contrato. O que pode haver é uma dilação dos prazos”, disse Quintella.

A declaração foi dada após duas reuniões, nesta segunda, em Vitória. A primeira foi realizada com a bancada federal capixaba e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte no Estado (Dnit-ES), seguida de encontro com o governador Paulo Hartung, o diretor geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Jorge Bastos, além de empresários, prefeitos, deputados e membros da bancada federal.

Desde 2014 a concessionária cobra pedágio dos usuários, no entanto até agora nenhum trecho da duplicação foi concluído. Mesmo assim, o ministro afirma que o usuário não será lesado nesta transação. “Ele tem toda a razão quando questiona. O que o contrato garante é que qualquer alteração no cronograma de investimento impacta na tarifa, e nesse caso, é para menor”, garante.

A BR 101 possui 475,9 Km no estado, que perpassam ao todo 25 municípios. O contrato de concessão da rodovia foi firmado em 2013 e previa a entrega de pelo menos metade da obra de duplicação neste ano. No entanto até agora, as obras ainda não se iniciaram e foram feitos apenas reparos e obras de apoio e operação na via.

Obras no contorno do Mestre Álvaro

Havia divergências com relação ao responsável pelas obras do contorno do Mestre Alvaro, na Serra. Depois de a ECO 101 alegar que a responsabilidade era do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), ficou estabelecido que a concessionária deve assumir as responsabilidades das obras

Segundo o diretor geral da ANTT, Jorge Bastos, os recursos estão assegurados e a concessionário Eco 101 deve assumir as responsabilidades das obras. “Nós pactuamos que vamos resolver esse problema junto com o Dnit para que esse contorno seja imediatamente assumido pela concessionária e ela proceda as obras num curto espaço de tempo. Acreditamos que em um mês e meio a concessionária assuma as obras e faça as obras que são necessárias”.

ES HOJE