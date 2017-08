Vitória tem segundo mês de julho mais chuvoso em 39 anos

O mês de julho termina com recorde de chuva em Vitória e agosto começa com tempo úmido em todo o Estado.

Vitória terminou o mês de julho com muito mais chuva do que o normal. Pelo terceiro mês consecutivo, a chuva venceu o sol na capital capixaba, na contramão da secura que predominou em julho por quase todo o Brasil. Os meses desde junho e maio também terminaram com chuva acima da média.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registrou 193,6 mm acumulados nos 31 dias do mês em Vitória, na medição convencional, quase o triplo da média de chuva para julho no período de 1924 a 2016, que é de 67,9 mm. A estação meteorológica automática no mesmo local registrou 188,4 mm.

Julho de 2017 foi o segundo julho mais chuvoso em 39 anos, desde 1978 quando choveu 376,1 mm. Para o período de 1961 a 2017, 56 anos, foi o terceiro julho mais chuvoso.

Agosto começa úmido no ES O estado do Espírito Santo continua com tempo úmido nos próximos dias. A circulação dos ventos em diversos níveis atmosféricos, entre o litoral da Bahia e do Estado, ainda vai favorecer a permanência do ar úmido sobre o estado e a formação de muita nebulosidade. Chuvas fracas continuam a ocorrer nesta terça e na quarta-feira no litoral. De toda a semana, o único dia com sol forte e sem previsão de chuva será na quinta-feira (3). A chuva volta na próxima sexta-feira (4) com a chegada de outra frente fria que vai reativar a infiltração de umidade marítima. Assim, o excesso de nuvens e as condições para chuva devem persistir por mais alguns dias nesta primeira quinzena de agosto.

