5º BATALHÃO PLANEJA POLICIAMENTO PARA O EVENTO “EXPOAGRO VIDAS 2017”, EM ARACRUZ

Foi apresentado na tarde desta segunda-feira (31), no auditório do 5º Batalhão da Polícia Militar, o plano de policiamento aos órgãos e organizadores do evento “Expo Agro Vidas 2017”, que ocorrerá entre os dias 03 e 06 de agosto, no município de Aracruz.

No encontro, promovido pelo Sub-Comandante do 5º Batalhão, Major Bissoli, estiveram presentes membros da organização do evento, oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, bem como membros do grupo de escoteiros e da prefeitura do município.

Durante a reunião, foram dialogadas estratégias para a segurança dos participantes tanto no local da festa, como nas imediações, a fim de que todos possam aproveitar a festa com segurança. Também serão feitas mudanças nos itinerários para o local do evento e estes estarão devidamente sinalizados.

O evento “Expo Agro Vidas 2017”, tradicional na cidade, ocorrerá no Parque de Exposições de Aracruz e reunirá grandes atrações da música nacional. Estima-se que aproximadamente cem mil pessoas compareçam ao evento, nos quatro dias de festividades.

A Polícia Militar empenhará, nos dias do evento, o efetivo do 5º Batalhão, bem como reforço de policiamento das Unidades da Grande Vitória, com destaque para a modalidade de policiamento a pé no interior do evento. Além disso, será intensificado o policiamento nos arredores do Parque de Exposições para que a presença policial possa inibir furtos em veículos.

Segundo o Major Bissoli, reuniões como esta contribuem para um atendimento de excelência para a população e a expectativa da Polícia Militar e dos colaboradores do evento é que, com o planejamento antecipado, a festividade ocorra de forma pacífica e com total segurança

5º BATALHÃO PM