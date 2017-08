Quatro novos radares começam a multar a partir desta terça-feira no ES. Veja onde eles estão!

Em todo Estado, serão instalados mais de 170 novos equipamentos em cerca de 100 pontos das rodovias estaduais

A partir desta terça-feira (1), quatro novos radares começam a autuar os motoristas infratores que trafegam pelas rodovias estaduais do Espírito Santo. Ao todo são 171 equipamentos instalados em 102 pontos das estradas capixabas localizadas em 26 municípios do Estado. Antes do início da operação, os equipamentos de fiscalização eletrônica ficaram em modo piscante.

Os radares que já começam a operar estão instalados no Km 91,4, sentido Piúma-Anchieta da Rodovia ES 060; na ES 264, Km 121,1 no Distrito de São Sebastião de Jetibá, em Santa Maria de Jetibá; e dois equipamentos na ES 164, em Cachoeiro de Itapemirim, Km 348,8 e Km 349,3 ambos no sentido Cachoeiro-Vargem Alta.

Confira no mapa: Antes das instalação e operação dos equipamentos, o DER-ES faz um estudo de viabilidade, considerando, por exemplo, o histórico de acidentes nos trechos. No caso dos dois instalados na ES 164, eles estão operando nas proximidades do Distrito de Soturno, onde, no início de junho, aconteceu um acidente fatal envolvendo um caminhão carregado de cimento que perdeu o freio e atingiu um carro de passeio, causando vítimas. Todos os trechos onde há a presença dos equipamentos são sinalizados, indicando não só a presença deles, mas a velocidade permitida nesses locais. Alguns dos 102 pontos possuem mais de um equipamento instalado porque pode ser em via de pista dupla e cada lado da pista tem um equipamento. De acordo com o DER-ES, nos trechos de rodovias com equipamentos de fiscalização, houve redução de acidentes e da gravidade dos impactos, tendo em vista que mais de 99% dos condutores respeitam o limite de velocidade da via. Sete em cada 10 mil veículos passantes são autuados e as infrações captadas pelos equipamentos são parada sobre a faixa, avanço de sinal e excesso de velocidade, a mais comum.

