Atitudes que adicionam sete anos de vida (saudável) na sua conta

Mais do que aumentar a expectativa de vida, certas práticas relacionadas ao bem-estar proporcionam mais vitalidade no presente e no futuro

Não fumar, consumir álcool com moderação e afastar a obesidade: a adoção dessas três medidas, de acordo com um novo estudo feito por uma parceria entre Estados Unidos e Alemanha, garante mais sete anos de existência longe de doenças. “A crença de que as melhorias nas tecnologias médicas são chaves para uma vida longa e sadia ainda é muito presente”, diz Mikko Myrskylä, diretor do Instituto Max Planck para Pesquisa Demográfica e um dos autores do artigo. “Mas nós mostramos que atividades saudáveis, que não custam nada, são suficientes para proporcionar tal benefício”, conta.

O levantamento analisou mais de 14 mil norte-americanos com idades entre 50 e 89 anos — eles foram entrevistados a cada biênio durante 14 anos sobre seus costumes no dia a dia. Além disso, alguns critérios foram adotados para classificar os participantes em diferentes grupos: quem tinha índice de massa corporal (IMC) abaixo de 30 era considerado não obeso, por exemplo.

Já o título de não fumante foi conferido aos que tragaram menos de 100 cigarros ao longo da vida. Com relação às bebidas, os valores diferem entre os sexos. Para as mulheres, consumo moderado significa sete ou menos drinques por semana. Para os homens, 14 ou menos.

De tudo isso surgiu aquele dado contundente — quem não quer ganhar sete anos com vitalidade?! Vale ressaltar que esse é o primeiro trabalho do mundo a investigar os impactos cumulativos de mais de um hábito no ganho de anos de vida saudáveis.

“Nossas conclusões mostram quão importante é focar na prevenção. As pessoas que evitam comportamentos arriscados estão alcançando vidas mais longas e sem enfermidades” finaliza Myrskylä.

SAÚDE ABRIL