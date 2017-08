Marcelo Coelho assumirá como novo diretor-presidente do Incaper

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) tem um novo diretor presidente. Nesta quinta-feira (03), o antigo diretor-presidente do instituto, Marcelo Suzart, apresentou o pedido de exoneração de seu cargo, por motivos pessoais. Suzart voltará a assumir seu antigo cargo como professor do curso de agronomia na Universidade Federal do Espírito Santo, no campus de São Mateus.

Em seu lugar assume o produtor rural, ex-deputado estadual e ex-prefeito do município de Aracruz, Marcelo Coelho.

O secretário de Estado da Agricultura, Octaciano Neto, destacou a importância do trabalho de Suzart nos últimos anos: “agradeço imensamente à contribuição que Marcelo Suzart deu para a agricultura como subsecretário, como coordenador do Pedeag 3 e como diretor-presidente do Incaper” e acrescentou “também estou muito feliz que Marcelo Coelho tenha aceitado o meu convite, pelo histórico em serviços prestados à agricultura no Espírito Santo”.

O novo diretor-presidente do Incaper assume o cargo à partir desta sexta-feira (04).

enviado por Cecilia Leite