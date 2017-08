‘Bike Vitória’ vai ganhar mais estações e bicicletas para crianças

Novidade foi anunciada neste domingo (6), durante evento que comemorou um ano do projeto. Dez novas estações devem entrar em funcionamentos nos próximos 60 dias.

Bike Vitória, projeto de aluguel de bicicletas, vai passar a atender as crianças. A novidade foi anunciada neste domingo (6), no evento que comemorou um ano do projeto. Além disso, mais 10 estações serão instaladas na capital. A previsão é de que elas estejam funcionando em 60 dias.

Das dez novas estações do projeto, três delas serão voltadas para as crianças. As estações do Bike Kids ficarão ao lado de três estações já existentes: Estação SOE de Camburi, Estação Sicoob e Estação Praça dos Namorados.

As regras de uso para o Bike Kids serão as mesmas já praticadas no Bike Vitória: tarifa, período de utilização e forma de retirar iguais. O usuário apenas terá que comprar outro passe para não precisar esperar os 15 minutos entre uma viagem e outra. E essa aquisição acontece pelos mesmos canais, que são aplicativo ou site.

As bikes podem ser usadas por crianças de diferentes idades e tamanhos, já que os bancos e guidões são reguláveis, para atender crianças de até 1,50m e 50 kg. As bikes também vêm com rodinhas que podem ser levantadas.

“As estações para as crianças serão iguais, porém mais baixas. E a rodinha será auto retrátil. A ideia é desenvolver a autonomia da criança e acompanhar o seu desenvolvimento. Assim, ela pode tirar sua bicicleta da estação e usar da forma que se sentir mais segura”, explica o diretor comercial do Grupo Sertel, Israel Leite de Araújo.

Novas estações

Estação 21 – Praça de Goiabeiras

Estação 22 – Bairro República

Estação 23 – Shopping Vitória

Estação 24 – Fábrica de Ideias

Estação 25 – Mercado da Vila Rubim

Estação 26 – Orla de Bela Vista

Estação 27 – Ilha das Caieiras

Estação Kids 101 – Praça dos Namorados

Estação Kids 102 – Sicoob

Estação Kids 103 – SOE Jardim Camburi