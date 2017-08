Castelo reúne bares e botecos em primeira edição do Festival Gastronômico Botecos de Castelo

São mais de 30 estabelecimentos ofertando petiscos variados durante trinta dias com votação online e premiação ao final da edição. Veja programação.

A cidade de Castelo, localizada há apenas 140 km da capital Vitória, será o cenário ideal para provar os petiscos dos bares e botecos que participarão da primeira edição do Festival “Botecos de Castelo”.

O evento é promovido pelo Instituto Panela de Barro em parceria com a comunidade local e a empresa 360º Gestão de Ideais e tem coordenação geral do chef Alessandro Eller, apresentador do programa Receitas do Chef da tv Vitória Record e esse festival tem como objetivo aumentar o fluxo de turistas que procuram novas experiências na gastronomia pelo interior do Estado.

A abertura do Festival acontece no dia 18 de agosto na praça Três Irmãos, no centro de Castelo às 18h com a programação cultural e aulas gastronômicas ministradas por Chefs locais e também convidados de todo o Estado. As aulas são gratuitas e acontecerão nos dias 18 e 19 de agosto com o tema comida de boteco com receitas práticas e degustação. As atrações na praça também incluem musical infantil e bandas acústicas de chorinho, MPB e samba raiz além do espaço ao vivo com a produção do famoso torresmo prensado e da carne de lata.

Buscando incentivar a gastronomia botequeira da região, o evento também promove um sistema de votação em três categorias: melhor petisco, sendo avaliados a apresentação e sabor; melhor atendimento, avaliando a simpatia e desenvoltura dos garçons; e melhor ambiente, tendo como critério a limpeza e organização do estabelecimento. A votação inicia no dia 18 de agosto e vai até o dia 16 de setembro através do site do Festival, e a premiação para os mais votados acontecerá durante o Castelo Rural, feira da agroindústria e agronegócio no dia 16 de setembro.

PROGRAMAÇÃO:

18/08 – SEXTA-FEIRA

LOCAL: PRAÇA TRÊS IRMÃOS

18:00 – Abertura do Festival Botecos de Castelo

Food Trucks: Petiscaria e Bigode

Cervejarias Artesanais: Altezza e Else Beer

LOCAL: PRAÇA TRÊS IRMÃOS – ESPAÇO MORELAR COZINHA SHOW

18:00 – Espaço do Agroturismo

18:00 – Aula show com a Chef Solange Viganor e Mayara Viganor – Universidade São Camilo – Gastronomia (Buffet da Solange e Bar do Bila)

19:00 – Aula show com o Chef Tico Tosi – Universidade São Camilo – Gastronomia

20:00 – Aula show com o Chef Alessandro Eller – Eller Brasa & Sabor – UVV – TV Vitória/Record

LOCAL: PRAÇA TRÊS IRMÃOS – ESPAÇO AO VIVO & AGROTURISMO

19:00 – Preparação de Carne na Lata – “Cozinhando para as Esposas”

Aula show com o Chef Tico Tosi – Universidade São Camilo – Gastronomia

LOCAL: TEATRO MUNICIPAL

19:00 – Exposição de Artes com o Artista Plástico Bruno Salvador

20:00 – “Cinderella o musical” – Musical Infantil

LOCAL: PRAÇA TRÊS IRMÃOS

20:00 – Apresentação Cultural na praça

20:30 – Chorinho com Grupo Pó de Mico

22:30 – MPB Com Lucídio Moreira

19/08 – SÁBADO

LOCAL: PRAÇA TRÊS IRMÃOS

17:00 – Abertura com os Food Trucks: Petiscaria e Bigode

Cervejarias Artesanais: Altezza e Else Beer

LOCAL: PRAÇA TRÊS IRMÃOS – ESPAÇO MORELAR COZINHA SHOW

17:00 – Aula show com a Chef Marcela Bourguignon e Giovana Moyzes – Universidade Vila Velha – Gastronomia

18:00 – Aula show com a Chef Cinthya Paixão – Universidade Vila Velha – Gastronomia

18:30 – Aula show com o Chef Gabriel Ribeiro – Bigode Food Truck – Universidade Vila Velha

19:00 – Aula show com a Chef Perla Dorigo – Perla & Quitutes

19:30 – Aula show sobre Cafés especiais com Carlinhos Altoé – Café Vale do Caxixe

20:00 – Aula show com o Chef Thiago Cotta – Espetaria e Instituto Panela de Barro

20:30 – Aula show com o Chef Beto Brunelli e Cynthia Sgrancio – Brunelli e Instituto Panela de Barro

LOCAL: PRAÇA TRÊS IRMÃOS – ESPAÇO AO VIVO & AGROTURISMO

18:00 – Preparação do Torresmo prensado – “Cozinhando para as Esposas”

Aula show com o Chef Tico Tosi – Universidade São Camilo – Gastronomia

LOCAL: TEATRO MUNICIPAL

19:00 – Exposição de Artes com o Artista Plástico Bruno Salvador

20:00 – “Cinderella o musical” – Musical Infantil

LOCAL: PRAÇA TRÊS IRMÃOS

20:00 – Apresentação Cultural na praça

20:00 – MPB Acústico com Oreste Casote

22:00 – Samba Raiz com Grupo Art Samba

Serviços:

Festival Botecos de Castelo

18 de agosto e 16 de setembro

Mais de 30 bares e botecos participantes

Petiscos a partir de R$ 4,00

Votação no site www.botecosdecastelo.com.br – 18/08 a 16/09

Premiação: 16 de setembro no Castelo Rural

Facebook: Botecos de Castelo

Instagram: @botecosdecastelo

