Pastor é morto a facadas em apartamento na Praia da Costa e pedreiro confessa crime, no ES

Em depoimento informal, o suspeito disse que mantinha uma relação homoafetiva com o pastor e que moravam juntos há uma semana. Ainda segundo o pedreiro, ele decidiu acabar com a relação devido à atividade de Ericsson como pastor.

A versão do criminoso, no entanto, foi totalmente desmentida pela namorada do pastor, Carolina Burzlaff.

Investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa estiveram no apartamento, localizado no nono andar do prédio, e encontraram o corpo do pastor na suíte da unidade. O instrumento utilizado no crime foi uma faca de cozinha, deixada pelo assassino em cima da mesa. A polícia acredita que houve luta corporal, já que a casa estava revirada com objetos quebrados.