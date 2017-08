Começa contagem regressiva para a Semana Tecnológica do Agronegócio

Numa realização da Cooperativa Agropecuária Centro-Serrana (Coopeavi), a 6ª Semana Tecnológica do Agronegócio (STA) acontecerá de 16 a 19 deste mês, no Parque de Exposições de Santa Teresa, na região serrana do Espírito Santo. Serão quatro dias de palestras com temas atuais ligados ao agronegócio e espaço para negócios e lazer para produtores rurais e suas famílias. A cooperativa aguarda público de aproximadamente 5.000 pessoas.

A difusão de conhecimento é uma marca da STA. A abertura está prevista para as 13 horas da quarta-feira (16). Às 14h e às 19h, turmas de estudantes da região poderão conhecer a feira e participar da apresentação de tema “Cooperativismo: o agro que dá negócios”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do evento (www.sta.coop.br). O encerramento do primeiro dia está previsto para as 20h.

Na quinta-feira (17), a feira abre às 8 horas. No auditório, às 11h, será ministrada a palestra “Melhoramento genético do tomate: menos trabalho e mais produtividade?”. Na sequência, às 13h, o tema em discussão será “Ganho de produtividade com a poda do tomateiro”. Na parte da noite, o tema será “Os perigos da laringotraqueíte infecciosa para o seu negócio”, dentro do programa Qualificaves.

A sexta-feira (18) abordará assuntos diversos. Às 9h30, a palestra será “Indicação Geográfica e certificação: tudo o que você precisa saber”. Em seguida, às 11h, o debate será em torno da questão “Por que a adubação nitrogenada é mais eficiente?”. Às 13h, o assunto é “Agricultura de precisão na cafeicultura de montanha é possível?”. Finalizando as abordagens, às 14h está prevista a palestra “Como economizar com o sistema de controle para irrigação e fertirrigação”.

O sábado (19) é o último dia da STA e contará com palestras e sorteio de três micro tratores 18HP com rotativa de solo. A chance de participar é somente para os cooperados que fizerem negócios no evento. O sorteio está previsto para as 15h.

Às 10h, o tema será “Os desafios das mulheres para construir um novo cooperativismo”. Já às 13h, “Saiba como o manejo pré e pós-parto está ligado à eficiência reprodutiva das vacas.” Nesse dia serão anunciados também os vencedores dos concursos de qualidade de café “Single Origin” e “Cafés Especiais Femininos” da Coopeavi. O encerramento da feira está previsto para as 18h.

Melhores oportunidades

A 6ª Semana Tecnológica do Agronegócio é considerada o melhor lugar para os produtores rurais capixabas associados à Coopeavi fecharem negócios, aproveitando as condições únicas de preços especiais na feira e garantindo rentabilidade para a lavoura.

O vice-presidente da Coopeavi, Denilson Potratz, destaca a importância da participação dos produtores rurais. “Eles já criaram uma identidade com a feira e aguardam ansiosos esse momento porque a cooperativa, junto aos seus parceiros, garante melhores preços em insumos e o produtor pode dar prosseguimento a sua lavoura. E a família também pode estar presente, pois é uma oportunidade para conhecer novas tendências do agronegócio”, diz Potratz.

Durante os quatro dias do evento, ainda funcionará uma praça de alimentação e atividades recreativas. Os destaques são a cafeteria e omeleteria, restaurantes, espaços gourmet e kids, além de apresentações culturais regionais.

Confira a programação completa abaixo!

16 de agosto (quarta-feira)

13h- Abertura da feira

14h- Cooperativismo: o agro que dá negócios- Turma 1

19h- Cooperativismo: o agro que dá negócios- Turma 2

20h- Encerramento do dia

17 de agosto (quinta-feira)

8h- Abertura da feira

11h- Melhoramento genético do tomate: menos trabalho e mais produtividade?

13h- Ganho de produtividade com a poda do tomateiro

20h- Os perigos da laringotraqueíte infecciosa para o seu negócio (Qualificaves)

20h- Jantar de encerramento

18 de agosto (sexta-feira)

8h- Abertura da feira

9h30- Indicação Geográfica e certificações: tudo o que você precisa saber

11h- Por que a adubação nitrogenada é mais eficiente?

13h- Agricultura de precisão na cafeicultura de montanha é possível?

14h- Como economizar com o sistema de controle para irrigação e fertirrigação?

20h- Encerramento do dia

19 de agosto (sábado)

8h- Abertura da feira

10h- Os desafios das mulheres para construir um novo cooperativismo

13h- Saiba como o manejo pré e pós-parto está ligado à eficiência reprodutiva das vacas

15h- Sorteio de 3 micro tratores 18 HP com rotativa de solo

18h- Encerramento do evento

Sobre a Coopeavi – A Coopeavi é uma cooperativa do segmento Agronegócio, com atuação no Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia. Fundada em 1964. Atualmente conta com mais de 11 mil cooperados, em sua maioria pequenos e médios produtores. Recentemente, incorporou a Pronova, cooperativa com cafeicultores especialistas em qualidade de café, e inaugurou o primeiro Condomínio Avícola para produção de Ovos do Brasil.

enviado por Calabria Comunicação